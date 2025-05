Zlepšujeme spoluprácu v prospech pacientov

14.5.2025 (SITA.sk) - Vyšetrenia v Nemocnici Bory a Fakultnej nemocnici s poliklinikou v Nových Zámkoch sa posunú na ešte vyššiu úroveň. Pacienti dostanú lepšie služby aj vďaka prehĺbeniu spolupráce oboch zdravotníckych zariadení so"Predčasniatka si vyžadujú nielen kvalifikovaných poskytovateľov novorodeneckej starostlivosti, ale aj špecializované vybavenie a prístup. My sa snažíme o využívanie všetkých dostupných diagnostických a terapeutických metód," hovorí primárka neonatologického oddelenia novozámockej nemocnice, MUDr. Klaudia Demová, ktorá pomohla túto spoluprácu uviesť do života.O tom, ako veľmi zamestnancom oddelenia na svojich pacientoch záleží, svedčí aj fakt, že im sami pomáhajú prostredníctvom zriadenia neinvestičného fondu Novorodenecká klinika Nové Zámky. Z vyzbieraných prostriedkov sa nakupuje špecifická zdravotnícka technika, pomôcky a prístroje, ktoré sú potrebné pre poskytovanie vysokošpecializovanej starostlivosti práve narodeným deťom."Naša spolupráca výborne fungovala aj doteraz. Podarilo sa nám však nájsť spôsoby, ako ju ešte prehĺbiť a zintenzívniť," dodal Ján Baček, hovorca NsP Nové Zámky.Unilabs Slovensko s oboma nemocnicami našiel spoločnú reč na zjednodušení vyšetrovacích procesov, ktoré zahŕňajú laboratórnu zložku. Optimalizácia sa týka odberov pre klinické vyšetrenia, ale napomôže i pri diagnostike."Prešli sme si všetky postupy a vyladili sme ich do najmenších detailov," hovorí Stanislav Čársky, riaditeľ Unilabs Slovensko. Celý proces odberu biologických materiálov je teraz na strane nemocníc i laboratórií nastavený tak, aby bol čo najplynulejší.Vďaka harmonizácii medzi partnermi pacienti v Bratislave i na novorodeneckom oddelení v Nových Zámkoch získajú ešte vyšší komfort ako doteraz. Z rozšírenej spolupráce budú ťažiť všetky zúčastnené strany."Dohodli sme sa, že budeme naďalej usilovne pracovať na harmonizácii našich postupov a hľadať ďalšie spôsoby, ako ešte viac vyjsť v ústrety pacientom. To je našim cieľom a teším sa, že aj rozšírením tejto spolupráce sa k nemu znova viac blížime," dodáva S. Čársky.Informačný servis