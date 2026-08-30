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30. augusta 2026
Baláž potvrdil svetovú špičku, v K2 rozhodol zlomok sekundy. Podľa Tarra to bolo na hranici regulárnosti
Najväčšiu výpovednú hodnotu má výsledok Baláža na olympijskej kilometrovej trati. Pred rokom bol na svetovom šampionáte v Miláne šiesty, teraz obsadil siedmu priečku. Dve siedme miesta vo finále ...
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30.8.2026 (SITA.sk) - Najväčšiu výpovednú hodnotu má výsledok Baláža na olympijskej kilometrovej trati. Pred rokom bol na svetovom šampionáte v Miláne šiesty, teraz obsadil siedmu priečku.
Dve siedme miesta vo finále majstrovstiev sveta a jedno bolestivé štvrté miesto v semifinále. Sobotňajší program slovenských rýchlostných kanoistov v poľskej Poznani priniesol Samuelovi Balážovi a Csabovi Zalkovi potvrdenie príslušnosti k svetovej špičke, zatiaľ čo Baláž s Adamom Botekom zostali v K2 na 500 metrov iba 18 stotín sekundy od postupu medzi najlepších.
Najväčšiu výpovednú hodnotu má výsledok Baláža na olympijskej kilometrovej trati. Pred rokom bol na svetovom šampionáte v Miláne šiesty, teraz obsadil siedmu priečku. Druhý rok za sebou sa tak dostal do úzkej spoločnosti najlepších svetových singlkajakárov, hoci počas tejto sezóny už nerozdeľoval všetku energiu iba medzi tréningy na K1.
„Môj hlavný cieľ na kilometri bol dostať sa do A-finále, čo som splnil už v semifinálovej jazde. Som veľmi spokojný, že som bol znova v 'áčku' a skončil takmer takisto ako vlani na MS. V rozhodujúcej jazde som šiel svoje maximum, stačilo to na 7. priečku. Najmä medailisti sú odskočení od nás ostatných, ale ja som veľmi nemal koho predstihnúť ani z ďalšej trojice súperov. Tohtoročné umiestenie v singli je pre nás výborné aj preto, že v tejto sezóne som sa už nesústredil iba na K1 na kilometri, ale veľa času som obetoval aj päťstovkovej 'kádvojke' s Adamom Botekom, kde sme zatiaľ dosiahli veľmi pekné výsledky aj smerom na olympiádu do Los Angeles,“ povedal Baláž pre canoe.sk.
Na kilometri triumfoval Portugalčan Fernando Pimenta pred Maďarom Bálintom Kopaszom a Austrálčanom Tomom Greenom. Baláž za víťazom zaostal o 5,51 sekundy.
Rovnaké umiestnenie ako Baláž dosiahol Csaba Zalka, pre ktorého však mala siedma priečka úplne inú príchuť. Šamorínsky kajakár sa na 200-metrovej trati prebojoval do svojho premiérového individuálneho A-finále na seniorských majstrovstvách sveta a ani v ňom nezostal na chvoste výsledkovej listiny.
„Mal som šťastný pocit už z postupu do tejto rozhodujúcej jazdy, ktorá ho ešte zvýšila. Veď som dvoch súperov predstihol a možno som mohol ešte i ďalších, keby ma nebola 'rozhodila' jedna nepríjemná vlna. Odchádzam z Poznane so svojím najlepším individuálnym výsledkom na svetovom šampionáte, preto mám veľkú radosť aj novú motiváciu,“ uviedol Zalka pre canoe.sk.
Úplne opačné emócie priniesla Balážovi jeho druhá sobotňajšia disciplína. Spoločne s Adamom Botekom pomýšľali v K2 na 500 metrov po nedávnom druhom mieste na podujatí Svetového pohára v Montreale aj na útok na medailu. Namiesto A-finále ich však v nedeľu čaká iba boj v B-finále. Slováci skončili v treťom semifinále štvrtí a od postupujúcej belgickej dvojice ich delilo iba 0,18 sekundy.
Ich tréner Juraj Tarr upozornil aj na náročné počasie na jazere Malta. „Výhovorky sú zbytočné, ale podmienky v tomto semifinále boli na hranici regulárnosti vinou vetra i dažďa. Chlapcom sa nevydaril dohodnutý finiš, dvakrát sa vtedy príliš mykli vo veľkých vlnách a tesne zaostali za A-finále. Urobili však maximum, čo mohli. Veď svojím časom by vyhrali druhú semifinálovú jazdu a v prvej by boli tretí. V boji o body do olympijskej kvalifikácie bude pre nich dôležité aj B-finále,“ skonštatoval Tarr.
Práve porovnanie časov ukazuje, aké tesné a zároveň nevďačné bolo slovenské vyradenie. Baláž s Botekom dosiahli čas 1:30,08, ktorý by im v ďalších dvoch semifinálových jazdách stačil na postup. Rozhodovalo však poradie v ich vlastnej jazde a v nej zostali tesne za Nemeckom, Nórskom a Belgickom.
Slovenský dvojkajak tak v nedeľu nebude bojovať o medaily, no jeho vystúpenie zostáva dôležité aj z dlhodobejšieho pohľadu. Baláž s Botekom zbierajú body smerom k olympijskej kvalifikácii do Los Angeles 2028 a práve päťstovka K2 je disciplínou, ktorej Baláž v tejto sezóne obetoval časť prípravy na svoju tradične silnú kilometrovú trať.
Do nedeľného B-finále sa dostal aj Denis Myšák v K1 na 500 metrov. Vo svojom semifinále obsadil šieste miesto časom 1:39,99.
Zdroj: SITA.sk - Baláž potvrdil svetovú špičku, v K2 rozhodol zlomok sekundy. Podľa Tarra to bolo na hranici regulárnosti © SITA Všetky práva vyhradené.
Dve siedme miesta vo finále majstrovstiev sveta a jedno bolestivé štvrté miesto v semifinále. Sobotňajší program slovenských rýchlostných kanoistov v poľskej Poznani priniesol Samuelovi Balážovi a Csabovi Zalkovi potvrdenie príslušnosti k svetovej špičke, zatiaľ čo Baláž s Adamom Botekom zostali v K2 na 500 metrov iba 18 stotín sekundy od postupu medzi najlepších.
V Miláne bol šiesty
Najväčšiu výpovednú hodnotu má výsledok Baláža na olympijskej kilometrovej trati. Pred rokom bol na svetovom šampionáte v Miláne šiesty, teraz obsadil siedmu priečku. Druhý rok za sebou sa tak dostal do úzkej spoločnosti najlepších svetových singlkajakárov, hoci počas tejto sezóny už nerozdeľoval všetku energiu iba medzi tréningy na K1.
„Môj hlavný cieľ na kilometri bol dostať sa do A-finále, čo som splnil už v semifinálovej jazde. Som veľmi spokojný, že som bol znova v 'áčku' a skončil takmer takisto ako vlani na MS. V rozhodujúcej jazde som šiel svoje maximum, stačilo to na 7. priečku. Najmä medailisti sú odskočení od nás ostatných, ale ja som veľmi nemal koho predstihnúť ani z ďalšej trojice súperov. Tohtoročné umiestenie v singli je pre nás výborné aj preto, že v tejto sezóne som sa už nesústredil iba na K1 na kilometri, ale veľa času som obetoval aj päťstovkovej 'kádvojke' s Adamom Botekom, kde sme zatiaľ dosiahli veľmi pekné výsledky aj smerom na olympiádu do Los Angeles,“ povedal Baláž pre canoe.sk.
Siedma priečka
Na kilometri triumfoval Portugalčan Fernando Pimenta pred Maďarom Bálintom Kopaszom a Austrálčanom Tomom Greenom. Baláž za víťazom zaostal o 5,51 sekundy.
Rovnaké umiestnenie ako Baláž dosiahol Csaba Zalka, pre ktorého však mala siedma priečka úplne inú príchuť. Šamorínsky kajakár sa na 200-metrovej trati prebojoval do svojho premiérového individuálneho A-finále na seniorských majstrovstvách sveta a ani v ňom nezostal na chvoste výsledkovej listiny.
„Mal som šťastný pocit už z postupu do tejto rozhodujúcej jazdy, ktorá ho ešte zvýšila. Veď som dvoch súperov predstihol a možno som mohol ešte i ďalších, keby ma nebola 'rozhodila' jedna nepríjemná vlna. Odchádzam z Poznane so svojím najlepším individuálnym výsledkom na svetovom šampionáte, preto mám veľkú radosť aj novú motiváciu,“ uviedol Zalka pre canoe.sk.
Výhovorky sú zbytočné
Úplne opačné emócie priniesla Balážovi jeho druhá sobotňajšia disciplína. Spoločne s Adamom Botekom pomýšľali v K2 na 500 metrov po nedávnom druhom mieste na podujatí Svetového pohára v Montreale aj na útok na medailu. Namiesto A-finále ich však v nedeľu čaká iba boj v B-finále. Slováci skončili v treťom semifinále štvrtí a od postupujúcej belgickej dvojice ich delilo iba 0,18 sekundy.
Ich tréner Juraj Tarr upozornil aj na náročné počasie na jazere Malta. „Výhovorky sú zbytočné, ale podmienky v tomto semifinále boli na hranici regulárnosti vinou vetra i dažďa. Chlapcom sa nevydaril dohodnutý finiš, dvakrát sa vtedy príliš mykli vo veľkých vlnách a tesne zaostali za A-finále. Urobili však maximum, čo mohli. Veď svojím časom by vyhrali druhú semifinálovú jazdu a v prvej by boli tretí. V boji o body do olympijskej kvalifikácie bude pre nich dôležité aj B-finále,“ skonštatoval Tarr.
Olympijská kvalifikácia
Práve porovnanie časov ukazuje, aké tesné a zároveň nevďačné bolo slovenské vyradenie. Baláž s Botekom dosiahli čas 1:30,08, ktorý by im v ďalších dvoch semifinálových jazdách stačil na postup. Rozhodovalo však poradie v ich vlastnej jazde a v nej zostali tesne za Nemeckom, Nórskom a Belgickom.
Slovenský dvojkajak tak v nedeľu nebude bojovať o medaily, no jeho vystúpenie zostáva dôležité aj z dlhodobejšieho pohľadu. Baláž s Botekom zbierajú body smerom k olympijskej kvalifikácii do Los Angeles 2028 a práve päťstovka K2 je disciplínou, ktorej Baláž v tejto sezóne obetoval časť prípravy na svoju tradične silnú kilometrovú trať.
Do nedeľného B-finále sa dostal aj Denis Myšák v K1 na 500 metrov. Vo svojom semifinále obsadil šieste miesto časom 1:39,99.
Zdroj: SITA.sk - Baláž potvrdil svetovú špičku, v K2 rozhodol zlomok sekundy. Podľa Tarra to bolo na hranici regulárnosti © SITA Všetky práva vyhradené.
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