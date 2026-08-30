|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Nedeľa 30.8.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Ružena
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
30. augusta 2026
Z červeného dresu rovno do sanitky. Pogačar má zlomeniny, sezóna sa preňho zrejme skončila
Tagy: Vuelta
Slovinský cyklista Tadej Pogačar v sobotu odstúpil z pretekov Vuelta a Espaňa po ťažkom páde v ôsmej etape, pri ktorom si poranil rameno a tvár. Päťnásobný víťaz Tour de France pritom viedol celkové poradie, ...
Zdieľať
30.8.2026 (SITA.sk) - Slovinský cyklista Tadej Pogačar v sobotu odstúpil z pretekov Vuelta a Espaňa po ťažkom páde v ôsmej etape, pri ktorom si poranil rameno a tvár. Päťnásobný víťaz Tour de France pritom viedol celkové poradie, červený dres po ňom prevzal Španiel Enric Mas.
Líder cyklistických pretekov Vuelta a Espaňa Tadej Pogačar z tímu UAE spadol 31 kilometrov pred cieľom sobotňajšej ôsmej etapy a pre zranenia nemohol v pretekoch pokračovať. Dvadsaťsedemročný Slovinec náhle zmenil smer na zdanlivo nenáročnom úseku cesty, stratil kontrolu nad bicyklom a cez riadidlá dopadol na rameno a tvár.
Pri Pogačarovi zastal celý jeho tím a pelotón spočiatku spomalil. Slovinec sa po niekoľkých minútach pokúsil znovu nasadnúť, pri kontakte s bicyklom však skríkol od bolesti a bolo zrejmé, že pokračovať nedokáže. Následne ho odviezli sanitkou do nemocnice.
Neskoršie vyšetrenia ukázali, že následky pádu sú vážnejšie. Podľa tímového lekára UAE Emirates Adriana Rotunna utrpel Pogačar otras mozgu, posunutú zlomeninu ľavej kľúčnej kosti, stabilnú zlomeninu krčného stavca C7 a viaceré odreniny. Jeho stav je stabilizovaný a lekári nezistili ďalšie vážne zranenia ani neurologické následky.
Zlomená kľúčna kosť si vyžiada operáciu. Zákrok však lekári nevykonajú okamžite. „Operácia bude odložená vzhľadom na preventívne opatrenia súvisiace s otrasom mozgu,“ uviedol Rotunno.
Hoci tím zatiaľ oficiálne nepotvrdil koniec Pogačarovej sezóny, vzhľadom na rozsah zranení je jeho návrat do súťažného kolotoča v tomto roku veľmi nepravdepodobný. Slovinec by tak mal prísť aj o dva veľké jesenné ciele - majstrovstvá sveta v Montreale 27. septembra a monument Il Lombardia 10. októbra. Práve taliansku klasiku vyhral už päťkrát.
Pogačar mal pred pádom v celkovom poradí Vuelty náskok tri minúty a 50 sekúnd pred Enricom Masom. Španiel sa tak stal novým lídrom pretekov a pred Rakúšanom Felixom Gallom vedie o minútu a 11 sekúnd. Tretí je bývalý víťaz Vuelty Primož Roglič so stratou minúty a 33 sekúnd.
Pre Pogačara ide o prvý prípad v kariére, keď nedokončil niektorú z Grand Tours. Na Vuelte sa usiloval o svoje prvé celkové víťazstvo a možnosť skompletizovať triumfy na všetkých troch najprestížnejších etapových pretekoch. Na konte už má päť prvenstiev na Tour de France a jedno na Giro d'Italia. V júli sa zaradil medzi päťnásobných víťazov Tour po bok Jacquesa Anquetila, Eddyho Merckxa, Bernarda Hinaulta a Miguela Induraina.
Sobotňajšiu etapu vyhral 34-ročný Francúz Bryan Coquard, ktorý tesne pred cieľovou čiarou v Xeracu predstihol Dána Madsa Pedersena. Pre Coquarda to bolo vôbec prvé etapové víťazstvo na podujatí Grand Tour. „Čakal som na to 13 rokov, veľakrát som skončil druhý. Som veľmi hrdý na prácu, ktorú som vynaložil, aby som sa sem dostal,“ povedal.
V nedeľu čaká pelotón horský dojazd s 22-kilometrovým stúpaním na Alto de Aitan s priemerným sklonom takmer šesť percent. Po tejto etape bude nasledovať pondelkový deň voľna. Vuelta potrvá až do 13. septembra.
Zdroj: SITA.sk - Z červeného dresu rovno do sanitky. Pogačar má zlomeniny, sezóna sa preňho zrejme skončila © SITA Všetky práva vyhradené.
Líder cyklistických pretekov Vuelta a Espaňa Tadej Pogačar z tímu UAE spadol 31 kilometrov pred cieľom sobotňajšej ôsmej etapy a pre zranenia nemohol v pretekoch pokračovať. Dvadsaťsedemročný Slovinec náhle zmenil smer na zdanlivo nenáročnom úseku cesty, stratil kontrolu nad bicyklom a cez riadidlá dopadol na rameno a tvár.
Pri Pogačarovi zastal celý jeho tím a pelotón spočiatku spomalil. Slovinec sa po niekoľkých minútach pokúsil znovu nasadnúť, pri kontakte s bicyklom však skríkol od bolesti a bolo zrejmé, že pokračovať nedokáže. Následne ho odviezli sanitkou do nemocnice.
Neskoršie vyšetrenia ukázali, že následky pádu sú vážnejšie. Podľa tímového lekára UAE Emirates Adriana Rotunna utrpel Pogačar otras mozgu, posunutú zlomeninu ľavej kľúčnej kosti, stabilnú zlomeninu krčného stavca C7 a viaceré odreniny. Jeho stav je stabilizovaný a lekári nezistili ďalšie vážne zranenia ani neurologické následky.
Zlomená kľúčna kosť si vyžiada operáciu. Zákrok však lekári nevykonajú okamžite. „Operácia bude odložená vzhľadom na preventívne opatrenia súvisiace s otrasom mozgu,“ uviedol Rotunno.
Hoci tím zatiaľ oficiálne nepotvrdil koniec Pogačarovej sezóny, vzhľadom na rozsah zranení je jeho návrat do súťažného kolotoča v tomto roku veľmi nepravdepodobný. Slovinec by tak mal prísť aj o dva veľké jesenné ciele - majstrovstvá sveta v Montreale 27. septembra a monument Il Lombardia 10. októbra. Práve taliansku klasiku vyhral už päťkrát.
Pogačar mal pred pádom v celkovom poradí Vuelty náskok tri minúty a 50 sekúnd pred Enricom Masom. Španiel sa tak stal novým lídrom pretekov a pred Rakúšanom Felixom Gallom vedie o minútu a 11 sekúnd. Tretí je bývalý víťaz Vuelty Primož Roglič so stratou minúty a 33 sekúnd.
Pre Pogačara ide o prvý prípad v kariére, keď nedokončil niektorú z Grand Tours. Na Vuelte sa usiloval o svoje prvé celkové víťazstvo a možnosť skompletizovať triumfy na všetkých troch najprestížnejších etapových pretekoch. Na konte už má päť prvenstiev na Tour de France a jedno na Giro d'Italia. V júli sa zaradil medzi päťnásobných víťazov Tour po bok Jacquesa Anquetila, Eddyho Merckxa, Bernarda Hinaulta a Miguela Induraina.
Sobotňajšiu etapu vyhral 34-ročný Francúz Bryan Coquard, ktorý tesne pred cieľovou čiarou v Xeracu predstihol Dána Madsa Pedersena. Pre Coquarda to bolo vôbec prvé etapové víťazstvo na podujatí Grand Tour. „Čakal som na to 13 rokov, veľakrát som skončil druhý. Som veľmi hrdý na prácu, ktorú som vynaložil, aby som sa sem dostal,“ povedal.
V nedeľu čaká pelotón horský dojazd s 22-kilometrovým stúpaním na Alto de Aitan s priemerným sklonom takmer šesť percent. Po tejto etape bude nasledovať pondelkový deň voľna. Vuelta potrvá až do 13. septembra.
Zdroj: SITA.sk - Z červeného dresu rovno do sanitky. Pogačar má zlomeniny, sezóna sa preňho zrejme skončila © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Vuelta
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Baláž potvrdil svetovú špičku, v K2 rozhodol zlomok sekundy. Podľa Tarra to bolo na hranici regulárnosti
Baláž potvrdil svetovú špičku, v K2 rozhodol zlomok sekundy. Podľa Tarra to bolo na hranici regulárnosti
<< predchádzajúci článok
Slafkovský by bol jednotkou aj po štyroch rokoch. V novom redrafte nemá konkurenciu
Slafkovský by bol jednotkou aj po štyroch rokoch. V novom redrafte nemá konkurenciu