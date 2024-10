Balážová po zlate z ME: Lepšie to ani dopadnúť nemohlo

Slovenská stolná tenistka Barbora Balážová stále poriadne nespracovala, že sa stala majsterkou Európy vo štvorhre. Tridsaťdvaročnej reprezentantke sa podarilo na seniorskom vrcholovom podujatí získať prvé zlato v kariére, keď v nedeľnom finále v Linzi zvíťazila s českou partnerkou Hanou Matelovou. Pre Slovensko vybojovala premiérový titul na veľkom šampionáte v ére samostatnosti.



Druhá nasadená dvojica sa v boji o zlato stretla s rakúsko-rumunským duom Sofia Polcanová a Bernadette Szöcsová, ktoré zdolala 3:2 na sety. Slovensko si z turnaja odnieslo aj druhý cenný kov, bronz získala Tatiana Kukuľková s Poľkou Nataliou Bajorovou, ktoré v semifinále tesne nestačili práve na čerstvé majsterky. Balážová pre tento úspech ťažko nachádzala slová. "Úplne neviem, čo na to povedať. Je to neskutočné a musím priznať, že ešte si to celé nejako neuvedomujem. Začína to na mňa doliehať asi od dnes, aj keď v noci som si moc nepospala. Je super, že máme titul, ale to, že máme dve medaily, je neskutočné. Myslím si, že lepšie to ani dopadnúť nemohlo, možno už len škoda, že sme sa nestretli vo finále, to by bolo ešte lepšie," uviedla na pondelkovej tlačovej konferencii.



Spomedzi piatich odohraných zápasov v Linzi bolo pre ňu najväčšou prekážkou štvrťfinále. "Musím povedať, že pre mňa to bol jednoznačne najhorší duel. Štvrťfinále sme odohrali niekoľkokrát a ani raz sme nemali medailu. Pre mňa to bol zlomový zápas," konštatovala Balážová. Samotný boj o zlato proti predchádzajúcim majsterkám si podľa vlastných slov užila najviac, aj keď tesne pred nástupom sa jej panika nevyhla: "Asi päť minút pred zápasom som hovorila Hanke, že neviem, čo mám robiť, ale mám totálnu paniku. Ona mi však povedala, no tak fajn, ak aj prehráme za desať minút, máme striebro. Takže ten stres zo mňa odobrala a keď sme začali hrať, bol to jediný zápas na Európe, ktorý som si naozaj vedela stopercentne užiť. Prvý a posledný."

Balážovej v lete tesne ušla účasť na OH v Paríži a priznala, že aj pred ME sa vyskytli komplikácie. "Verím, že všetko má svoj dôvod a možnože práve tá pauza mi pomohla usporiadať si myšlienky. Pred majstrovstvami som však mala problémy s kolenom, takže som aj zvažovala, že ak je to naozaj zlé, či tam vôbec pôjdem. Že to prešlo samo a vydržalo turnaj je pre mňa zázrak," povedala Balážová a zároveň prezradila, že jej budúcnosť s dlhoročnou partnerkou Matelovou sa zrejme chýli ku koncu: "Hanka mala pôvodne v pláne skončiť po Európe. Viem, že ešte minimálne rok potiahne, takže v tom máme jasno a neviem, či ju ešte prehovorím pokračovať ďalej. Medailu sme si veľmi dlho priali a vedeli sme, že je to možno naša posledná šanca."



S 24-ročnou Kukuľkovou si úspech navzájom prajú. "Je neskutočné, že vyhrali a my máme tiež medailu. Hrali sme spolu prvé ME a hneď sa podarila medaila, čiže som veľmi šťastná. Semifinále mohlo dopadnúť inak, ale nedopadlo. Som však rada, že teda zvíťazili ony, že sme prehrali s víťazkami a dúfam, že aspoň takto úspešné ME budú aj tie ďalšie," uviedla Kukuľková. "Ja som povedala, že o dva roky je to ich, čiže dúfam, že moja intuícia a pocity ma nesklamú. Myslím si, že majú na to neskutočne dobrý nábeh. Možno ešte treba pridať trošku skúseností a ťažších momentov," doplnila Balážová.

Reprezentačný tréner žien Jaromír Truksa bol na svoje zverenky patrične hrdý. "Som taký blázon a nejaké dva týždne dozadu mi brnklo v hlave, že tie dve medaily by sa aj mohli podariť, ale nebol to nejaký reálny podklad, proste intuícia. No medaily boli totálne zaslúžené, nebol tam ani kúsok náhody. Oba páry prešli do semifinále bez straty setu. Párové disciplíny skrátka vieme hrať," tešil sa Truksa, ktorý tento týždeň oslávi narodeniny. Slovenské reprezentantky mu tak dali najlepší možný darček.



Ľubomír Pištej a Jang Wang to medzi jednotlivcami dotiahli "len" do 2. kola, v debli mal však prvý menovaný na dosah medailu. S belgickým partnerom Cedricom Nuytincom podľahli v boji o semifinále najväčším favoritom Alexisovi a Felixovi Lebrunovcom 0:3. Francúzska súrodenecká dvojica sa napokon radovala z celkového triumfu. "S nimi sa absolútne nedalo hrať, vo štvorhre si podľa mňa ani na turnaji nezahrali. S ostatnými bola určite väčšia šanca, aj keď tiež ťažká, ale toto bolo absolútne neprekonateľné," zhodnotil Pištej. Z veľkých podujatí čaká slovenských reprezentantov najbližšie budúcoročný svetový šampionát, ktorý sa bude konať v Katare od 17. do 25. mája.