V 3. kole Ligy majstrov repríza finále, Real privíta Dortmund

Najväčším lákadlom utorkového programu tretieho kola základnej fázy futbalovej Ligy majstrov je repríza vlaňajšieho finále, v ktorej proti sebe nastúpia úradujúci šampióni z Realu Madrid a priebežní lídri skupinovej fázy z Borussie Dortmund. Duel na štadióne Santiaga Bernabea má výkop o 21.00 h rovnako ako tretí zápas Slovana Bratislava v najprestížnejšej klubovej súťaži na ihrisku ďalšieho španielskeho tímu Girony.





Vlaňajšie finále vo Wembley vyhral "biely balet" vďaka dvom gólom v záverečných 20 minútach. Postarali sa o ne krajný obranca Dani Carvajal a útočník Vinicius Junior. Prvý menovaný do odvety určite nenastúpi, keďže má zranené koleno. Dortmund odvtedy prešiel viacerými zmenami a najvýznamnejšou je tá na poste trénera. Nemecký klub po uplynulej sezóne odvolal Edina Terziča, ktorého nahradil jeho asistent a odchovanec klubu Nuri Sahin.Bývalý turecký reprezentant, ktorý si počas hráčskej kariéry vyskúšal aj pôsobenie v Reale, viedol Dortmund zatiaľ v desiatich zápasoch, z ktorých sedem vyhral, raz remizoval a dvakrát prehral. V LM zdolal Bruggy (3:0) i Celtic (7:1) a s plným počtom bodov a skóre 10:1 vedie tabuľku. Jeho tím však teraz čaká najťažšia skúška a to na pôde súpera. Práve to by mohol byť najväčší problém Borussie. Sahinovi zverenci vyhrali na svojom Vestfálskom štadióne päť z piatich zápasov, no vonku iba dva - v pohári v Lübecku a spomínaných Bruggách. V Bundeslige získali na ihriskách súperov len jediný bod z deviatich a v Stuttgarte utrpeli debakel 1:5. Real má naopak skvelú formu na svojom štadióne, kde v prebiehajúcom ročníku vyhral všetkých sedem duelov, strelil 19 a dostal iba štyri góly. Madrid sa na duel naladil triumfom na pôde Celty Vigo 2:1, Dortmund vyhral rovnako doma nad St. Pauli, no jeho tréner nebol s výkonom vôbec spokojný. "Nie je to akceptovateľné, musíme sa zlepšiť," hromžil na obranu: "Takýto gól sme dostali proti Celticu, Unionu Berlín a teraz znova. Nebránime dobre."V skoršom termíne o 18.45 h si Monaco bude chcieť proti outsiderom z CZ Belehrad vylepšiť postavenie v tabuľke a pridať ďalšie body. AS na úvod prekvapujúco zdolalo Barcelonu 2:1, no potom zakoplo v Záhrebe (2:2). V rovnakom čase nastúpi aj AC Miláno, ktoré doma privíta FC Bruggy a pokúsi sa získať prvé body do tabuľky.Šesťbodová Aston Villa chce po domácom triumfe nad Bayernom zopakovať výsledok aj proti Bologni, ktorej sa nedarí ani v domácej Serii A a figuruje až na 13. mieste. V podobnej pozícii je aj Juventus, ktorý hostí Stuttgart. Turínčania vyhrali oba úvodné duely a na tretí sa naladili výhrou v šlágri nad Laziom, po ktorej sa vyšplhali na tretiu priečku. V prebiehajúcej sezóne navyše ešte neprehrali. Stuttgart sa naopak po dobrom štarte trápi, z uplynulých piatich zápasov nevyhral ani jeden (0-4-1), navyše cez víkend prehral s Bayernom 0:4. V pozícii favoritov sú Arsenal, ktorý privíta Šachtar Doneck, i Paríž Saint-Germain, na ktorého ihrisku sa predstaví PSV Eindhoven. Utorkový program doplní zápas Sturm Graz - Sporting Lisabon.

3. kolo ligovej fázy LM



utorok 22. októbra:



18.45 AC Miláno - FC Bruggy



18.45 AS Monaco - CZ Belehrad



21.00 Aston Villa - FC Bologna



21.00 FC Arsenal - Šachtar Doneck



21.00 Juventus Turín - VfB Stuttgart



21.00 Paríž St. Germain - PSV Eindhoven



21.00 Real Madrid - Borussia Dortmund



21.00 Sturm Graz - Sporting Lisabon



21.00 FC Girona - SLOVAN BRATISLAVA







tabuľka po 2. kole:



1. Borussia Dortmund 2 2 0 0 10:1 6



2. Stade Brest 2 2 0 0 6:1 6



3. Benfica Lisabon 2 2 0 0 6:1 6



4. Bayer Leverkusen 2 2 0 0 5:0 6



5. Liverpool 2 2 0 0 5:1 6



6. Aston Villa 2 2 0 0 4:0 6



7. Juventus Turin 2 2 0 0 6:3 6



8. Manchester City 2 1 1 0 4:0 4



9. Inter Miláno 2 1 1 0 4:0 4



10. Sparta Praha 2 1 1 0 4:1 4



11. Atalanta Bergamo 2 1 1 0 3:0 4



12. Sporting Lisabon 2 1 1 0 3:1 4



13. Arsenal 2 1 1 0 2:0 4



14. AS Monaco 2 1 1 0 4:3 4



15. Bayern Mníchov 2 1 0 1 9:3 3



16. FC Barcelona 2 1 0 1 6:2 3



17. Real Madrid 2 1 0 1 3:2 3



18. OSC Lille 2 1 0 1 1:2 3



Paríž St. Germain 2 1 0 1 1:2 3



20. Celtic Glasgow 2 1 0 1 6:8 3



21. FC Bruggy 2 1 0 1 1:3 3



22. Feyenoord Rotterdam 2 1 0 1 3:6 3



23. Atletico Madrid 2 1 0 1 2:5 3



24. PSV Eindhoven 2 0 1 1 2:4 1



VfB Stuttgart 2 0 1 1 2:4 1



26. Bologna 2 0 1 1 0:2 1



27. Šachtar Doneck 2 0 1 1 0:3 1



28. Dinamo Záhreb 2 0 1 1 4:11 1



29. RB Lipsko 2 0 0 2 3:5 0



30. Girona 2 0 0 2 2:4 0



31. Sturm Graz 2 0 0 2 1:3 0



32. AC Miláno 2 0 0 2 1:4 0



33. CZ Belehrad 2 0 0 2 1:6 0



34. Salzburg 2 0 0 2 0:7 0



35. SLOVAN BRATISLAVA 2 0 0 2 1:9 0



36. Young Boys Bern 2 0 0 2 0:8 0