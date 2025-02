Balet SND pozýva na Fashion Ballet/The best of

Balet Slovenského národného divadla (SND) pozýva na Fashion Ballet/The best of. Prvé dva z piatich večerov sa uskutočnia v piatok a sobotu 15. februára. Ďalšie predstavenia naplánovali na marec.





Fashion Ballet/The best of je výberom najlepších choreografií, ktoré vznikli počas troch ročníkov projektu. "Zbúral konvenčné predstavy viac-menej konzervatívnej baletnej scény. Počas uplynulých troch ročníkov iniciovalo vedenie Baletu SND vznik 12 originálnych choreografií, na ktorých sa podieľalo 12 slovenských choreografov, 12 domácich dizajnérov, sedem slovenských skladateľov a množstvo ďalších tvorcov," uvádza divadlo k projektu, ktorého edície videlo na javisku SND za tri roky vyše 10.000 divákov."Vznikli originálne a obsahovo i formálne rôznorodé diela, ku ktorým pristupovali tvorcovia s nadšením a invenciou, a ktoré dokázali osloviť rôzne skupiny divákov, a preto bolo mimoriadne náročné vybrať päticu tých, ktoré budú uvedené v edícii The best of ako výber toho najlepšieho," hovorí Kristián Kohút, šéfdramaturg Baletu SND. Jeho vedenie oslovilo na spoluprácu slovenských choreografov a módnych tvorcov známych mien, ale dalo príležitosť aj mladým. Tretí ročník navyše obohatili pôvodnou tvorbou aj slovenskí skladatelia.Večer The best of otvorí Parade, komorné dielo choreografa Andreja Petroviča s hudbou Vladislava Šarišského a kostýmami Veroniky Hložníkovej s kontrastom štylizovanej pánskej módy a ženských línií. Publikum sa môže tešiť aj na dueto Two, ktoré vytvoril choreograf Lukáš Timuľak. "Autor využil kostým navrhnutý Borisom Hanečkom ako samostatnú entitu, je súčasťou choreografie a zároveň dominantným výtvarným elementom," uvádza SND k miniatúre s hudbou Henryho Vegu a Georga Friedricha Händla, vyjadrujúcej "splynutie ženskej a mužskej energie, bielej a čiernej farby, tanca a módy".Baletná miniatúra BezsLovE je choreografiou Martina Wintera, dizajnéra Marcela Holubca a skladateľa Jureša Líšku Fallgrapp. Podľa SND ide o emotívny, roztancovaný a dizajnový autorský manifest zdôrazňujúci potrebu tolerancie, význam slobody a vzájomný rešpekt. Dueto Chvenie okamihu je výsledkom spolupráce choreografky Niny Polákovej, hudobnej skladateľky Ľubice Čekovskej a módnej dizajnérky Petry Kovacs, ktorá kostýmami "dotvorila tajomnosť zákutí ženskej duše".Fashion Ballet/The best of uzavrie módna šou Extravaganza choreografa Romana Novitzkého a dizajnéra Lukáša Krnáča. "Hudobne, výtvarne aj pohybovo sa tvorcovia inšpirovali kultovou módou prelomu 80. a 90. rokov, explóziou kontrastných farieb, materiálov a strihov," uvádza naša prvá scéna k "roztancovanej módnej prehliadke".