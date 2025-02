V Tatranskom národnom parku doplnili tyčové značenie pre turistov, cez víkend sa očakáva výraznejšie ochladenie – FOTO

Orientácia na túre

Rozmiestnenie tyčí

Ochrana prírody

15.2.2025 (SITA.sk) - V Tatranskom národnom parku (TANAP) dopĺňali ešte pred víkendom tyčové značenie. Hoci doteraz bola tohtoročná zima na snehové zrážky chudobná, výraznejšie ochladenie tam očakávajú už počas tohto víkendu.Ako ďalej na sociálnej sieti informovala Správa TANAP-u , takzvané drevené majáky sú doménou centrálnej časti národného parku, kde sa nachádzajú takmer všetky tatranské vysokohorské chaty. Turistom uľahčia orientáciu vtedy, keď sa pásové turistické značky strácajú pod snehom.Počas zimy sú v teréne v jednotlivých úsekoch desiatky tyčí, ktoré pracovníci v národnom parku priebežne kontrolujú. Značenie má pomáhať pri orientácii na túre všetkým návštevníkom.„Ničením tyčového značenia ohrozujete bezpečnosť ostatných, ktorí bez neho môžu v zlom počasí zablúdiť. Nevyťahujte žrde z miest, kam sú osadené a nehádžte do prírody,“ apeluje na turistov správa najstaršieho národného parku. Rozmiestnenie tyčí nie je náhodné.„Mali by byť na dohľad, tak, aby človek dovidel od jednej k druhej. Na neprehľadných úsekoch, alebo tam, kde sa trasa lomí, ich osadzujeme hustejšie, aby bolo zjavné, ktorým smerom má turista pokračovať,“ vysvetlil pred rokom vedúci Strediska starostlivosti o turistickú infraštruktúru Štefan Zavacký.Okrem bezpečnosti sa pri tyčovaní berie do úvahy vždy aj ochrana prírody. Zvlášť v jarnom období pomáha tyčové značenie naviesť návštevníkov späť na klasické letné turistické chodníky. Predíde sa tak zošliapavaniu vegetácie a erózii pôdy. Ohľad sa berie aj na zimných spáčov, ktorí obývajú tatranské doliny.Po roztopení snehu zamestnanci strediska tyče pozbierajú a uložia na osvedčené miesta v dolinách, aby ich tam na zimu nemuseli opäť vynášať. Výnimkou sú lokality, v ktorých sú umiestnené celoročne.