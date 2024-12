Balet SND prišiel o významného tanečníka a pedagóga, kolegovia smútia za smúti za zosnulým Jánom Haľamom

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

6.12.2024 (SITA.sk) - Balet Slovenského národného divadla (SND) informoval o úmrtí významného tanečníka, pedagóga Jána Haľamu . Ako informovala tlačová tajomníčka SND Izabela Pažítková , tento skvelý tanečník, ktorý sa narodil 9. januára 1940 v Nesluši (okr. Kysucké Nové Mesto), zanechal nezmazateľnú stopu v slovenských baletných dejinách.Ján Haľama bol jedným z prvých absolventov tanečného odboru Konzervatória v Bratislave v roku 1958, kde študoval pod vedením Evy Jaczovej. Počas svojej kariéry bol verný jedinému divadlu, baletnému súboru SND, kde pôsobil od roku 1958 do roku 1980, a od roku 1965 ako sólista.Po aktívnej tanečnej kariére sa venoval až do roku 2007 pedagogickej činnosti na Tanečnom konzervatóriu, ktoré dnes nesie meno jeho pedagogičky Evy Jaczovej. Haľama bol známy svojou fyzickou dispozíciou a skvelými technickými schopnosťami, ktoré uplatnil v mnohých titulných postavách ako Albert v "Giselle" či princ v "Labuťom jazere".Ján Haľama rád spomínal na spoluprácu s veľkými choreografmi ako Jozef Zajko či Karol Tóth a na tanečné partnerstvá s dámami baletu ako Florentína Lojeková. „Bola to neopakovateľná doba, roky driny a krásy,“ spomínal Haľama. „Jeho odchod je veľkou stratou pre svet tanca aj celú umeleckú komunitu. Česť jeho pamiatke!“ dodala Pažítková.