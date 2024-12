Katedrálu Notre-Dame v Paríži znovu otvoria, medzi hosťami bude aj Trump či Zelenskyj – FOTO

Slávnosť znovuotvorenia povedie parížsky arcibiskup

Inauguračná omša

Impulz nádeje

7.12.2024 (SITA.sk) - Francúzska katedrála Notre-Dame v Paríži v sobotu po prvý raz od ničivého požiaru spred piatich rokov oficiálne otvorí svoje brány. Tomuto historickému momentu sa počas večerného podujatia budú okrem veriacich a duchovných i zvedavcov prizerať tiež viacerí svetoví predstavitelia a hodnostári.Medzi dovedna 1 500 hosťami budú novozvolený americký prezident Donald Trump , terajšia americká prvá dáma Jill Bidenová britský princ William či ukrajinský prezident Slávnosť znovuotvorenia, ktorá sa pre nepriaznivé počasie uskutoční len v interiéri chrámu, povedie parížsky arcibiskup Laurent Ulrich. Ten najprv symbolicky poklepe vstupné dvere do katedrály palicou vyrobenou z dreva z trámov požiarom zničenej strechy Notre-Dame a vyhlási chrám za otvorený pre bohoslužby. Súčasťou obradu vo vnútri bude neskôr aj "zobudenie" masívneho organu, ktorého osemtisíc píšťal rozozvučia štyria organisti.Neskôr počas večera sa v katedrále uskutoční koncert, ktorý vzdá hold jej rýchlej päťročnej obnove a ľuďom, ktorí na nej pracovali. Medzi vystupujúcimi budú svetoznámi umelci ako klavirista Lang Lang, čelista Yo-Yo Ma či sopranistka Pretty Yende.V nedeľu arcibiskup Ulrich povedie inauguračnú omšu, počas ktorej posvätí nový oltár. Ten nahrádza starý oltár, ktorý pri požiari zničila padajúca veža. Nový oltár navrhol súčasný umelec Guillaume Bardet.Dvojdňové otváranie Notre-Dame sa uskutoční za prísnych bezpečnostných opatrení. Île de la Cité, na ktorom katedrála stojí, bude otvorený len pre pozvaných a obyvateľov tohto ostrovčeka. Na južnom brehu Seiny budú vyčlenené miesta pre verejnosť určené pre 40-tisíc divákov, ktorí budú oslavy môcť sledovať na veľkých obrazovkách.Očakáva sa, že otvorenie katedrály prinesie do sveta zatieneného konfliktami moment zjednotenia a podporí aj francúzskeho prezidenta Emmanuela Macrona , ktorý doma čelí politickej kríze.Francúzsky prezident, ktorý bude na zhromaždení rečniť, znovuotvorenie Notre-Dame označil za impulz nádeje. Macron dúfa, že táto príležitosť na chvíľu umlčí jeho kritikov a ukáže jednotu a odolnosť Francúzska pod jeho vedením.Ako konštatuje agentúra AP, znovuotvorenie Notre-Dame je pre mnohých nielen úspech Francúzska ale aj vo svetovom meradle. Očakáva sa, že do ikonického parížskeho svätostánku príde 15 miliónov návštevníkov ročne. Pred požiarom to bolo 12 miliónov.