Balet Štátnej opery uvádza svoju prvú premiéru, drámu Anna Karenina

Štátna opera v Banskej Bystrici uvedie 17. marca o 18.30 h premiéru tanečnej drámy v dvoch dejstvách Anna Karenina. Ide o prvú premiéru v novej ére samostatnosti baletu tejto opery.





V réžii a choreografii Petra Dedinského sa v hlavných postavách Anny Kareniny predstavia Beáta Gaálová a Veronika Szabová, v úlohe Alexeja Vronského Lukáš Cenek."Román z pera Leva Nikolajeviča Tolstého je dielo, ktoré akoby nenapísal on, ale sám život. Situácie, ktoré prežíva Anna počas obdobia pred smrťou, pokojne môžu byť aktuálne aj dnes, a to v omnoho otvorenejšej spoločnosti akceptujúcej aj voľnejší spôsob života," uviedol Dedinský.

Podľa neho snahu hrdinky, ktorá sa chce vymaniť zo zdanlivo nemenných konvencií a byť slobodná, možno pokojne nazvať aj ako ilustráciu prvých pokusov o emancipáciu ženy v ruskej spoločnosti.



"Libreto som zredukoval a zjednodušil v prospech toho, aby sme ho mohli tanečnými výrazovými prostriedkami čo najjednoduchšie prerozprávať. Verím, že sa umelci vžijú do svojich rolí a budú v nich pôsobiť autenticky a pravdivo. Pretvoriť Annu Kareninu do javiskovej podoby je obrovská zodpovednosť. Nejde len o rešpekt k samotnému dielu, divadlu a sebe samému, ale najmä k tomu, že je to prvá inscenácia v novej ére samostatnosti Baletu Štátnej opery," zdôraznil Dedinský s tým, že je to jeho prvé celovečerné dielo.