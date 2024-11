Balistická strela Orešnik je podľa ISW pravdepodobne len propagandistickým trikom, cieľom má byť zveličenie ruských kapacít

Orešnik nie je od základu novou zbraňou

Štvrtkový útok na Dnipro

24.11.2024 (SITA.sk) - Ruský vodca Vladimir Putin a vedenie ruskej armády naďalej chvália balistickú strelu Orešnik, ktorou vo štvrtok zasiahli ukrajinské mesto Dnipro.Podľa vojenských analytikov z americkej neziskovej organizácie Inštitút pre štúdium vojny (ISW) však pravdepodobne ide o informačnú kampaň s cieľom zveličiť ruské kapacity a vyvolať tlak na Západ a Ukrajinu. Informuje o tom web Ukrajinská pravda.Putin tvrdí, že strela Orešnik je vyrobená na základe pokročilej technológie a nejde len o modernizáciu rakety zo sovietskej éry. Americké a ukrajinské médiá však poukazujú na to, že Orešnik nie je od základu novou zbraňou.Predstavitelia Pentagonu potvrdili, že ide o strelu so stredným doletom odvodenú z medzikontinentálnej rakety RS-26 Rubež. Podľa ukrajinskej vojenskej spravodajskej služby je názov Orešnik kódovým označením pre raketový projekt Kedr, ktorý sa začal v rokoch 2018-19.ISW konštatuje, že síce nedokáže tieto tvrdenia nezávisle overiť, ale súhlasí s tým, že štvrtkový útok nenaznačuje žiadne nové ruské schopnosti.„Rusko ťaží z rétorických fanfár v súvislosti s úderom z 21. novembra a pravdepodobne dúfa, že obavy z odpálenia rakety Orešnik prinútia Západ, aby stiahol svoju podporu Ukrajine," dodáva ISW.Redaktor nemeckého tabloidu Bild Julian Röpcke, ktorý skúmal videozábery zo štvrtkového útoku na závod Pivdenmaš v meste Dnipro, poukázal na to, že raketa neobsahovala výbušniny. „Nevideli sme explózie, len kinetickú energiu z pádu z výšky niekoľkých stoviek kilometrov," konštatoval.