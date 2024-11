Českí meteorológovia varujú pred silným vetrom, môže poškodiť stromy či skomplikovať dopravu

24.11.2024 (SITA.sk) - Českí meteorológovia vydali výstrahu pred silným vetrom, ktorá platí pre časti Libereckého, Moravsko-sliezskeho a Olomouckého kraja. Nárazy vetra môžu dosahovať rýchlosť nad 65 kilometrov za hodinu. Výstraha platí do pondelkového večera. Informuje o tom spravodajský web TN.cz.„Možné poškodenie stromov a lesných porastov, možné menšie škody na budovách. Nebezpečenstvo úrazu uvoľnenými predmetmi a zlomenými vetvami, možné komplikácie v doprave," uviedol vo výstrahe Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) Meteorológovia odporúčajú zabezpečiť okná a dvere, upratať alebo pripevniť voľne položené predmety alebo zabezpečiť skleníky. Ľudia by si mali pri šoférovaní aj pri pohybe vonku dávať pozor.„Na horách obmedziť túry a nevydávať sa najmä do hrebeňových oblastí," varuje ČHMÚ.