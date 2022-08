Balíte sa na rodinnú dovolenku? Poradíme vám, na čo všetko nezabudnúť!

Základom letnej dovolenky sú plavky a ochrana proti slnku

Buďte vždy pripravení na akékoľvek počasie či detskú nepozornosť

Zlaďte sa a vychutnajte si spoločnú večeru v štýlovom outfite

Doplnky, ktoré vás nielen skrášlia, ale aj ochránia

Doklady, hygienické potreby či detské hračky

Niekoľko rád na záver

5.8.2022 (Webnoviny.sk) -Či už strávite svoju dovolenku pri mori, alebo na Slovensku pri niektorej z vodných nádrží alebo kúpalísk, nezabudnite si do svojho dovolenkového zoznamu dopísať plavky a krém na opaľovanie! Na výber máte klasické dvojdielne plavky alebo čoraz viac obľúbenejšie jednodielne modely, ktoré sú nielen trendy, ale aj praktické. S týmto typom plaviek sa už viac nemusíte báť ani nárazov vĺn, pretože vďaka ich strihu ich určite nestratíte. Navyše ich môžete použiť ako top a vhodne ich skombinovať so sukňami, šortkami či širokými nohavicami. Zvoliť si môžete živé farby ako červená, ružová, žltá či zelená, ktoré sú farbami plnými energie a života. Siahnuť môžete aj po kvetinových či pásikavých vzoroch, ktoré váš výsledný look oživia.Svojim polovičkám môžete zabaliť šortky v rôznych farebných odtieňoch. Stále populárnym je aj exotický alebo kvetinový vzor. Vaši najmenší sa zase potešia plavkám s detským motívom. V novej letnej kolekcii módnej značky F&F nájdete množstvo zaujímavých kúskov pre všetkých členov rodiny.Najdôležitejšou vecou, na ktorú za žiadnych okolností nesmiete zabudnúť, je ochrana proti slnku. Či už zvolíte opaľovací krém, olej alebo sprej, vždy dbajte na to, aby mal čo najvyšší ochranný faktor, a nezabudnite sa ním vy a ani vaši najbližší natierať! Ostré letné slnko vie byť častokrát zradné a vy si tak z vašej vytúženej dovolenky odnesiete negatívny zážitok v podobe spálenia slnkom alebo úpalu. Prvou pomocou pri spálení sú kozmetické prípravky s obsahom kyseliny pantotenovej či výťažkov z aloe vera, ktoré by ste si taktiež mali zobrať so sebou. Vždy po ruke by ste mali mať aj bežne dostupné lieky proti bolesti, na zníženie teploty či náplasti na odreniny.Už pri balení sa na dovolenku by ste mali myslieť na to, do akej krajiny a oblasti cestujete, či je to krajina s vysokými horúčavami alebo častými výkyvmi počasia. V prípade, že cestujete za teplom, mali by ste si so sebou zobrať oblečenie vyrobené z ľahkých a vzdušných materiálov ako bavlna alebo ľan. Platiť by to taktiež malo pre spodnú bielizeň a ponožky. Vrchné oblečenie baľte podľa počtu dní, ktoré strávite na dovolenke. Buďte vopred pripravení, že počasie sa môže častokrát meniť, a zoberte si so sebou aj niekoľko kusov oblečenia s dlhým rukávom či viac párov nohavíc. Do rezervy by ste si určite mali zabaliť aj zopár náhradných kúskov pre prípad, že sa vašim najmenším podarí obliať sa džúsom či zašpiniť zmrzlinou. Nezabúdajte ani na obuv a okrem letných šľapiek a sandálov si so sebou zoberte aspoň jeden pár tenisiek.Počas rodinnej dovolenky máte možnosť užiť si spoločnú večeru pri západe slnka alebo šume mora. Na takúto príležitosť si môžete obliecť ľahké vzdušné šaty alebo skrátené rozšírené nohavice, ktoré doplníte pohodlnou blúzkou a šľapkami či sandálmi. Celý outfit môžete ladiť do jemných svetlých tónov, ale nemusíte sa báť ani pestrých farieb a zaujímavých vzorov. Váš partner môže zvoliť bavlnenú polokošeľu alebo ľanovú košeľu, ktorú skombinuje so šortkami či tenkými nohavicami. Pre vašich drobcov si môžete prichystať voľné šaty či tričko a šortky. Dôležité je, aby ste sa všetci cítili vo svojom oblečení pohodlne, a tak si mohli večeru vychutnať do sýtosti.S pomocou bižutérie a rôznych módnych doplnkov dokážete váš outfit vyšperkovať do dokonalosti. Niektoré doplnky však okrem estetickej funkcie spĺňajú aj ochrannú úlohu. Na vašu slnkom zaliatu dovolenku by ste si nemali zabudnúť zabaliť klobúky, šiltovky či iné pokrývky hlavy, ktoré vás ochránia pred ostrými lúčmi slnka a úpalom. Navyše pletený klobúk dodá vášmu outfitu štipku elegancie a vy tak môžete ísť na večeru ako dáma. Nezabúdajte ani na vašich partnerov a deti, ktorým taktiež pribaľte do kufra šiltovku či klobúk. So slnkom vám určite pomôžu aj slnečné okuliare, ktoré by mali byť samozrejmosťou na dovolenkovom zozname.Ísť na dovolenku bez dokladov nie je tým najlepším riešením, a preto si radšej vopred skontrolujte, či ich máte všetky pripravené, a nespoliehajte sa na to, že niekde v peňaženke nájdete občiansky preukaz či preukaz poistenca. Ak cestujete do krajín mimo Európskej únie, bez cestovného pasu sa nezaobídete. Počas dovolenky by ste mali mať taktiež uzatvorené cestovné poistenie, vďaka ktorému sa v prípade úrazu vyhnete nepríjemnostiam. Nezabúdajte ani na starostlivosť o telo a do kufra si zabaľte hydratačné krémy či mlieka po opaľovaní. Vašim najmenším zas zoberte niektorú z ich obľúbených hračiek, bez ktorých sa nepohnú ani na krok. V dnešnej dobe sa bez mobilného telefónu či kamery nezaobídete, a tak určite myslite aj na nabíjačky.Pred prípravou vecí, ktoré si so sebou zoberiete na letnú dovolenku, si najskôr spíšte ich presný zoznam a už vopred zistíte, či máte všetko. Ak vám niečo chýba, pokojne to dokúpite a nemusíte sa stresovať niekoľko hodín pred odchodom. Či už to budú hygienické potreby, alebo niektoré kúsky oblečenia, pokojne sa rozhliadnite po ponukách módnych značiek alebo hľadajte inšpiráciu na internete. Na letnú dovolenku sa môžete vydať aj v oblečení módnej značky F&F, ktorá vám ponúka široký výber pohodlných a originálnych kúskov oblečenia.Nezabúdajte na to najdôležitejšie – dovolenku si poriadne užiť a načerpať novú energiu.Prajeme vám príjemnú spoločnú dovolenku a bezstresové balenie.Informačný servis