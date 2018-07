Balón zosmiešňujúci Trumpa poputuje z Británie do USA

Šesť metrov vysoká balónová figurína s prezývkou Trump Baby znázorňujúca prezidenta USA Donalda Trumpa počas protestu proti návšteve šéfa Bieleho domu na Parlamentnom námestí v Londýne v piatok 13. júla 2018. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Washington/Londýn 17. júla (TASR) - Skupine aktivistov sa na internete podarilo vyzbierať dostatok peňazí na to, aby kúpili a do USA previezli balón zosmiešňujúci amerického prezidenta Donalda Trumpa, ktorý bol nedávno použitý v Londýne počas protestov proti jeho návšteve v Británii.S myšlienkou vyhlásiť túto finančnú zbierku prišiel Jim Girvan, ktorého nadchli správy o londýnskych protestoch proti Trumpovej návšteve v Británii. Podľa webovej stránky GoFundMe Girvan sa spolu s ďalšími aktivistami zhodli, že je nutné dopraviť balón s podobou Trumpa ako bábätka v plienke do mesta Bedminster v americkom štáte New Jersey, kde Trump v lete zvykne hrávať golf.Podľa posledných údajov sa aktivistom za tri dni podarilo vyzbierať vyše 14.000 dolárov, čo je oveľa viac ako nimi stanovená cieľová suma - 4500 dolárov.Girvan uviedol, že všetky zozbierané finančné prostriedky poslúžia na krytie nákladov na prepravu balóna do USA, ako aj na reklamnú kampaň a ďalšie akcie spojené s turné. Dodal, že možno zvýši aj