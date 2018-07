Export švajčiarskych hodiniek v máji pokračoval v raste

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zürich 17. júla (TASR) - Export hodiniek, ktoré sú jedným z kľúčových vývozných artiklov švajčiarskej ekonomiky, v máji pokračoval v raste. Informovala o tom v utorok Federácia švajčiarskych výrobcov hodiniek.Podľa údajov federácie napriek tomu, že tohoročný máj mal o jeden pracovný deň menej, hodnota exportu hodiniek zo Švajčiarska vzrástla medziročne o 5,3 % na 1,8 miliardy frankov (1,54 miliardy eur).Oceľové a bimetalové hodinky sa najviac podieľali na náraste exportu, zatiaľ čo vývoz hodiniek z drahých kovov sa zvýšil len mierne. Aj objem exportovaných hodiniek v máji výrazne stúpol, o 8,9 %, vďaka dopytu po oceľových hodinkách, ktorý sa zvýšil o 15,9 %.Spomedzi hlavných trhov pre švajčiarskych hodinárov najstrmší nárast znamenali v Hongkongu, o 26 %. Vývoz do USA sa zvýšil o 9,8 %. Rast exportu do Číny sa spomalil na 5,8 %, ale stále si udržal solídne tempo. Horšie sa však vyvíjala situácia na talianskom trhu. Mierne zotavovanie exportu hodiniek do tejto krajiny sa totiž v máji náhle skončilo prudkým prepadom vývozu o 21,2 %.(1 EUR = 1,1696 CHF)