Baltops preverí spoluprácu spojencov z NATO na mori i vo vzduchu

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Brusel 11. júna (TASR) - Viac ako 8600 vojakov z 18 krajín sa od nedele zúčastňuje na rozsiahlom námornom a leteckom vojenskom cvičení v Baltskom mori. Operácia s názvom Baltops je už 47. tohto druhu v poradí, uviedla v utorok tlačová agentúra Belga.Rozsiahle manévre za použitia námornej a leteckej techniky, ako aj obojživelných vozidiel sa týkajú predovšetkým spojencov z členských krajín Severoatlantickej aliancie, ale zúčastňujú sa na nich aj vojaci zo Švédska a z Fínska.Vojenské manévre, ktoré začali v nedeľu (9.6), potrvajú do 21. júna. Zúčastní sa na nich okolo 50 lodí a ponoriek a asi 40 bojových lietadiel. Španielsko napríklad do manévrov zapojilo svoju jedinú lietadlovú loď, ktorá prepravuje stíhačky typu Harrier s vertikálnym spôsobom vzletu, a Belgicko mínolovku so 40-člennou posádkou a so špeciálnou jednotkou odborníkov na monitorovanie plytkých vodných plôch.Manévre Baltops, ktoré sa konajú každý rok v rovnakom čase, majú za cieľ odborne pripraviť námorníctvo na celé spektrum možných vojenských operácií - od boja proti ponorkám a likvidácie lodných mín cez nasadenie obojživelných vozidiel až po protilietadlovú obranu a zásahy zamerané proti pirátom a na rozbíjanie sietí pašerákov s ľuďmi.uviedla v tejto súvislosti v správe pre médiá hovorkyňa NATO Oana Lungescová.Podľa hovorkyne nie je operácia Baltops zameraná proti nikomu, ako však upozornila, je viac než jasné, že bezpečnostné prostredie v tomto regióne sa po nelegálnej ruskej anexii polostrova Krym zhoršilo." vysvetlila Lungescová.