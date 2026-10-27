|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Utorok 27.10.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Sabína
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
27. októbra 2026
Banáš čelí škandálu pre knihu o Lasicovi. ÚPN vyťahuje jeho spisy z ŠtB, Ikar s ním končí spoluprácu – VIDEO, FOTO
Vydavateľstvo Ikar oznámilo, že ukončuje spoluprácu s Banášom, od knihy vydanej v Plus 7 dní sa dištancovali. Spisovateľ Jozef Banáš už v roku ...
Zdieľať
27.10.2026 (SITA.sk) - Vydavateľstvo Ikar oznámilo, že ukončuje spoluprácu s Banášom, od knihy vydanej v Plus 7 dní sa dištancovali.
Spisovateľ Jozef Banáš už v roku 1992 priznal, že spolupracoval s komunistickou Štátnou bezpečnosťou (ŠtB). Na sociálnej sieti to vo vyjadrení pripomenul Ústav pamäti národa v súvislosti so sporom, ktorý sa týka vydania Banášovej knihy rozhovorov „Lasica Banáš“ proti vôli rodiny už nežijúceho Milana Lasicu.
V tejto súvislosti ústav poukázal na viaceré meniace sa vyjadrenia Banáša, týkajúce sa problematiky jeho spolupráce s ŠtB. Vydavateľ knihy zároveň oznámil, že pre vzniknuté kontroverzie pozastavuje jej distribúciu a propagáciu. ÚPN pripomenul, že dcéra Milana Lasicu Hana Lasicová zverejnila obsah listu, ktorý v roku 1992 Jozef Banáš poslal jej otcovi.
„Milan, pokús sa pochopiť, ako som sa musel od februára 1992 ovládať, keď mi bolo oznámené, že som usvedčený zo spolupráce s ŠtB. Vo chvíli, keď mi to povedali, bolo mi jasné, že tu ide o čosi iné a nie o moje usvedčenie. Toto usvedčenie som totiž urobil na seba sám, to Magda (Vášaryová, manželka Milana Lasicu, pozn. SITA) dobre vie. Netajil som spoluprácu s ŠtB, ktorú však ja nazývam kontrolou,“ uvádza sa v liste.
V roku 2004, pred zverejnením registračných protokolov ŠtB, Banáš podľa ÚPN vyhlásil: „Záznamy z rozhovorov s novinármi som posielal aj policajtom... Niečo v tom zmysle, že novinár XY nadával na komunistov. To bolo celé... išlo o zahraničných novinárov a veľvyslancov.“
Následne v roku 2005, po zverejnení registračných protokolov ŠtB, skonštatoval: „To, že som tam ako agent, to ma prekvapuje a dokážem v najbližšom čase, že táto kategória v mojej súvislosti je úplne nezmyselná.“ V roku 2024, po zverejnení ďalšieho spisu ŠtB, zase tvrdil: „To je to, čo kvalifikuje ten, kto chce zo mňa urobiť eštebáka, že Banáš bol spolupracovník alebo agent ŠtB, a ja hovorím, že som tam bol predvolávaný.“
Informácie, ktoré poskytoval Jozef Banáš pod krycím menom „Lotos“, nezostávali podľa ÚPN len v jeho agentúrnom spise. „Dokazuje to aj informácia z 3. augusta 1989 o záujme rakúskeho novinára Franza Edera urobiť rozhovor s predsedom Jednotného roľníckeho družstva Slušovice. XII. správa ZNB v Bratislave ju poslala Oddeleniu ŠtB Gottwaldov so žiadosťou o zabezpečenie sledovania Edera,“ uviedol ÚPN.
Vydanie knihy „Lasica Banáš“, ktorá vyšla ako príloha týždenníka Plus 7 dní, kritizovala dcéra Milana Lasicu Hana Lasicová. Nikto, kto podľa nej mal jej otca rád by neuverejnil knihu neautorizovaných rozhovorov. „Publikovať právnicky blokované, neautorizované, ktovie ako získané veci. Nemáte na to žiadne právo,“ uviedla vo videu na sociálnej sieti.
Banáš podľa nej nebol Lasicov kamarát. V tejto súvislosti zverejnila text listu z roku 1992, keď Banáš podľa nej musel odísť z postu na veľvyslanectve vo Viedni, lebo sa prevalila jeho údajná spolupráca s ŠtB. Podľa Lasicovej sa v liste Milanovi Lasicovi vyhrážal, že zdiskredituje Lasicovu rodinu, ak sa on za neho neprihovorí „na príslušných miestach“. Lasica mu odpísal, že do veci nechce byť zaťahovaný. „Ak chceš škandál, prosím. Aspoň sa ukáže, kto je Lasica a kto je Banáš,“ citovala Hana Lasicová svojho otca.
Banáš v tejto súvislosti pripustil svoj sľub knihu nevydať, rozhovory sú však podľa neho jeho pamiatkou na Milana Lasicu a bolo mu ľúto, že myšlienky Lasicu vyjadrené v ich rozhovoroch sa nedostanú na verejnosť. „K vydaniu ma viedlo presvedčenie, že v týchto nedobrých časoch je pre Slovensko dôležité, aby zaznel múdry a upokojujúci hlas autority,“ skonštatoval Banáš s tým, že rozhovory vznikli vo Viedni začiatkom 90. rokov, v dobe, keď tam Banáš pôsobil na Československom veľvyslanectve, ktoré viedla Lasicova manželka Magda Vášáryová.
Banáš si spoločné diskusie s Lasicom nahrával. Vo svojom vyjadrení zároveň odmietol, že by jeho odchod z veľvyslanectva súvisel s jeho spoluprácou s ŠtB, ale boli za tým podľa neho spory s Magdou Vášáryovou o delenie spoločného majetku deliaceho sa Československa. Zároveň pripustil, že jeho vzťahy s Lasicom na istý čas ochladli. Tvrdí však, že neskôr si v rozhovore veci vysvetlili.
Vydavateľstvo Ikar medzitým oznámilo, že ukončuje spoluprácu s Banášom, pričom sa od knihy vydanej v Plus 7 dní dištancovali. Postup Banáša, ktorý knihu vydal napriek nesúhlasu rodiny Lasicu a napriek výhradám samotného vydavateľstva, ktoré vydáva iné jeho publikácie, podľa generálneho riaditeľa Ikaru Branislava Poliaka narušil vzájomnú dôveru.
„Rozhodli sme sa preto ukončiť vydavateľskú spoluprácu s Jozefom Banášom. Nebudeme s ním pripravovať nové tituly ani realizovať dotlače jeho kníh,“ napísal Poliak na sociálnej sieti. Doplnil, že existujúce zmluvné záväzky sa vysporiadajú v súlade s uzavretými zmluvami.
Michal Teplica, generálny riaditeľ vydavateľstva News and Media Holding, pod ktoré spadá aj Plus 7 dní, k vydaniu knihy „Lasica Banáš“ v medializovanom stanovisku zdôraznil, že v čase rozhodovania o vydaní publikácie im chýbali niektoré dôležité informácie.
„Prvou bol písomný prísľub Jozefa Banáša rodine, že rozhovory nevydá. Autor medzičasom priznal, že tento prísľub porušil. O tejto okolnosti sme v čase vydania knihy nevedeli. Druhou bola informácia o vážnom konflikte medzi Jozefom Banášom a Milanom Lasicom, ako aj o korešpondencii z roku 1992, ktorú zverejnila Hana Lasicová,“ zdôraznil Teplica. Kniha podľa neho rozpútala konflikt, ktorého vydavateľ nechcel a ani nechce byť súčasťou, a preto pozastavil jej ďalšiu distribúciu a propagáciu.
Zdroj: SITA.sk - Banáš čelí škandálu pre knihu o Lasicovi. ÚPN vyťahuje jeho spisy z ŠtB, Ikar s ním končí spoluprácu – VIDEO, FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
Spisovateľ Jozef Banáš už v roku 1992 priznal, že spolupracoval s komunistickou Štátnou bezpečnosťou (ŠtB). Na sociálnej sieti to vo vyjadrení pripomenul Ústav pamäti národa v súvislosti so sporom, ktorý sa týka vydania Banášovej knihy rozhovorov „Lasica Banáš“ proti vôli rodiny už nežijúceho Milana Lasicu.
V tejto súvislosti ústav poukázal na viaceré meniace sa vyjadrenia Banáša, týkajúce sa problematiky jeho spolupráce s ŠtB. Vydavateľ knihy zároveň oznámil, že pre vzniknuté kontroverzie pozastavuje jej distribúciu a propagáciu. ÚPN pripomenul, že dcéra Milana Lasicu Hana Lasicová zverejnila obsah listu, ktorý v roku 1992 Jozef Banáš poslal jej otcovi.
„Milan, pokús sa pochopiť, ako som sa musel od februára 1992 ovládať, keď mi bolo oznámené, že som usvedčený zo spolupráce s ŠtB. Vo chvíli, keď mi to povedali, bolo mi jasné, že tu ide o čosi iné a nie o moje usvedčenie. Toto usvedčenie som totiž urobil na seba sám, to Magda (Vášaryová, manželka Milana Lasicu, pozn. SITA) dobre vie. Netajil som spoluprácu s ŠtB, ktorú však ja nazývam kontrolou,“ uvádza sa v liste.
Banáša prekvapilo zaradenie medzi agentov ŠtB
V roku 2004, pred zverejnením registračných protokolov ŠtB, Banáš podľa ÚPN vyhlásil: „Záznamy z rozhovorov s novinármi som posielal aj policajtom... Niečo v tom zmysle, že novinár XY nadával na komunistov. To bolo celé... išlo o zahraničných novinárov a veľvyslancov.“
Následne v roku 2005, po zverejnení registračných protokolov ŠtB, skonštatoval: „To, že som tam ako agent, to ma prekvapuje a dokážem v najbližšom čase, že táto kategória v mojej súvislosti je úplne nezmyselná.“ V roku 2024, po zverejnení ďalšieho spisu ŠtB, zase tvrdil: „To je to, čo kvalifikuje ten, kto chce zo mňa urobiť eštebáka, že Banáš bol spolupracovník alebo agent ŠtB, a ja hovorím, že som tam bol predvolávaný.“
Krycie meno „Lotos“
Informácie, ktoré poskytoval Jozef Banáš pod krycím menom „Lotos“, nezostávali podľa ÚPN len v jeho agentúrnom spise. „Dokazuje to aj informácia z 3. augusta 1989 o záujme rakúskeho novinára Franza Edera urobiť rozhovor s predsedom Jednotného roľníckeho družstva Slušovice. XII. správa ZNB v Bratislave ju poslala Oddeleniu ŠtB Gottwaldov so žiadosťou o zabezpečenie sledovania Edera,“ uviedol ÚPN.
Vydanie knihy „Lasica Banáš“, ktorá vyšla ako príloha týždenníka Plus 7 dní, kritizovala dcéra Milana Lasicu Hana Lasicová. Nikto, kto podľa nej mal jej otca rád by neuverejnil knihu neautorizovaných rozhovorov. „Publikovať právnicky blokované, neautorizované, ktovie ako získané veci. Nemáte na to žiadne právo,“ uviedla vo videu na sociálnej sieti.
Banáš podľa nej nebol Lasicov kamarát. V tejto súvislosti zverejnila text listu z roku 1992, keď Banáš podľa nej musel odísť z postu na veľvyslanectve vo Viedni, lebo sa prevalila jeho údajná spolupráca s ŠtB. Podľa Lasicovej sa v liste Milanovi Lasicovi vyhrážal, že zdiskredituje Lasicovu rodinu, ak sa on za neho neprihovorí „na príslušných miestach“. Lasica mu odpísal, že do veci nechce byť zaťahovaný. „Ak chceš škandál, prosím. Aspoň sa ukáže, kto je Lasica a kto je Banáš,“ citovala Hana Lasicová svojho otca.
Pripúšťa, že vzťahy s Lasicom ochladli
Banáš v tejto súvislosti pripustil svoj sľub knihu nevydať, rozhovory sú však podľa neho jeho pamiatkou na Milana Lasicu a bolo mu ľúto, že myšlienky Lasicu vyjadrené v ich rozhovoroch sa nedostanú na verejnosť. „K vydaniu ma viedlo presvedčenie, že v týchto nedobrých časoch je pre Slovensko dôležité, aby zaznel múdry a upokojujúci hlas autority,“ skonštatoval Banáš s tým, že rozhovory vznikli vo Viedni začiatkom 90. rokov, v dobe, keď tam Banáš pôsobil na Československom veľvyslanectve, ktoré viedla Lasicova manželka Magda Vášáryová.
Banáš si spoločné diskusie s Lasicom nahrával. Vo svojom vyjadrení zároveň odmietol, že by jeho odchod z veľvyslanectva súvisel s jeho spoluprácou s ŠtB, ale boli za tým podľa neho spory s Magdou Vášáryovou o delenie spoločného majetku deliaceho sa Československa. Zároveň pripustil, že jeho vzťahy s Lasicom na istý čas ochladli. Tvrdí však, že neskôr si v rozhovore veci vysvetlili.
Ikar ukončuje spoluprácu
Vydavateľstvo Ikar medzitým oznámilo, že ukončuje spoluprácu s Banášom, pričom sa od knihy vydanej v Plus 7 dní dištancovali. Postup Banáša, ktorý knihu vydal napriek nesúhlasu rodiny Lasicu a napriek výhradám samotného vydavateľstva, ktoré vydáva iné jeho publikácie, podľa generálneho riaditeľa Ikaru Branislava Poliaka narušil vzájomnú dôveru.
„Rozhodli sme sa preto ukončiť vydavateľskú spoluprácu s Jozefom Banášom. Nebudeme s ním pripravovať nové tituly ani realizovať dotlače jeho kníh,“ napísal Poliak na sociálnej sieti. Doplnil, že existujúce zmluvné záväzky sa vysporiadajú v súlade s uzavretými zmluvami.
Vyjadrenie News and Media Holding
Michal Teplica, generálny riaditeľ vydavateľstva News and Media Holding, pod ktoré spadá aj Plus 7 dní, k vydaniu knihy „Lasica Banáš“ v medializovanom stanovisku zdôraznil, že v čase rozhodovania o vydaní publikácie im chýbali niektoré dôležité informácie.
„Prvou bol písomný prísľub Jozefa Banáša rodine, že rozhovory nevydá. Autor medzičasom priznal, že tento prísľub porušil. O tejto okolnosti sme v čase vydania knihy nevedeli. Druhou bola informácia o vážnom konflikte medzi Jozefom Banášom a Milanom Lasicom, ako aj o korešpondencii z roku 1992, ktorú zverejnila Hana Lasicová,“ zdôraznil Teplica. Kniha podľa neho rozpútala konflikt, ktorého vydavateľ nechcel a ani nechce byť súčasťou, a preto pozastavil jej ďalšiu distribúciu a propagáciu.
Zdroj: SITA.sk - Banáš čelí škandálu pre knihu o Lasicovi. ÚPN vyťahuje jeho spisy z ŠtB, Ikar s ním končí spoluprácu – VIDEO, FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Vesmír ukrýva niečo, čo nemalo precitnúť... Deti skazy a prežitie ľudstva
Vesmír ukrýva niečo, čo nemalo precitnúť... Deti skazy a prežitie ľudstva
<< predchádzajúci článok
Nórske médiá sa pustili do boja s Metou. Nechcú, aby zneužívala ich obsah na sociálnych sieťach na trénovanie AI
Nórske médiá sa pustili do boja s Metou. Nechcú, aby zneužívala ich obsah na sociálnych sieťach na trénovanie AI