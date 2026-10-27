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27. októbra 2026

Nórske médiá sa pustili do boja s Metou. Nechcú, aby zneužívala ich obsah na sociálnych sieťach na trénovanie AI


Tagy: Hospodárska súťaž Sociálne siete Umelá inteligencia Verejnoprávne médiá

Spoločnosť podľa nich využíva investície mediálnych domov do tvorby obsahu na vývoj vlastných služieb umelej inteligencie, ktoré im následne priamo konkurujú. Najväčšie nórske mediálne ...



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gettyimages 1359152239 676x479 27.10.2026 (SITA.sk) - Spoločnosť podľa nich využíva investície mediálnych domov do tvorby obsahu na vývoj vlastných služieb umelej inteligencie, ktoré im následne priamo konkurujú.


Najväčšie nórske mediálne organizácie v utorok oznámili, že podnikli právne kroky na zablokovanie nových používateľských podmienok spoločnosti Meta, ktoré by americkému technologickému gigantovi umožnili využívať ich novinársky obsah zverejnený na jeho sociálnych sieťach na vývoj produktov umelej inteligencie.

Narušenie hospodárskej súťaže


Desať mediálnych spoločností tvrdí, že nové podmienky, ktoré majú začať platiť 20. novembra, dávajú spoločnosti Meta právo zhromažďovať články, fotografie a videá vrátane obsahu dostupného len predplatiteľom a používať ich na vývoj systémov umelej inteligencie. Meta je prevádzkovateľom populárnych sociálnych sietí FacebookInstagram.

Obávame sa, že spoločnosti to zneužijú na získanie práv k novinárskemu obsahu,“ uviedla šéfka Nórskeho združenia mediálnych podnikov Lene Eltvik Vindfeldová.

Podľa nej Meta využíva investície mediálnych domov do tvorby obsahu na vývoj vlastných služieb umelej inteligencie, ktoré im následne priamo konkurujú. „Je to neprijateľné a zároveň to narúša hospodársku súťaž,“ dodala.

Žiadosť o predbežný súdny zákaz


Žalobcovia tvrdia, že nové pravidlá sa budú vzťahovať na všetkých držiteľov profesionálnych účtov vrátane médií, podnikov a obchodníkov. Jedinou možnosťou, ako s nimi nesúhlasiť, by podľa nich bolo zrušenie účtu. Mediálne organizácie preto požiadali súd v Osle o vydanie predbežného opatrenia, ktoré by zabránilo nadobudnutiu účinnosti nových podmienok do rozhodnutia vo veci samej.

Medzi žalobcami sú verejnoprávny vysielateľ NRK, mediálne skupiny Schibsted, Amedia, Polaris a Aller, ako aj nórska tlačová agentúra NTB.

Nórske médiá sa s firmou dostali do sporu aj začiatkom októbra, keď združenie MBL a verejnoprávna NRK pohrozili žalobou za to, že Meta podľa nich profituje z podvodných reklám, ktoré sa tvária ako ich redakčný obsah s cieľom oklamať internetových používateľov.


Zdroj: SITA.sk - Nórske médiá sa pustili do boja s Metou. Nechcú, aby zneužívala ich obsah na sociálnych sieťach na trénovanie AI © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Hospodárska súťaž Sociálne siete Umelá inteligencia Verejnoprávne médiá
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