Bane trvajú na tom, že aktivisti ohrozili bezpečnosť ich pracovníkov

Greenpeace Foto: TASR/Martin Baumann Foto: TASR/Martin Baumann

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Nováky/Trenčín 26. apríla (TASR) - Hornonitrianske bane Prievidza (HBP) trvajú na tom, že konaním aktivistov, ktorí vyliezli na ťažobnú vežu nováckej bane, bola ohrozená bezpečnosť pracovníkov. Spoločnosť to uviedla v reakcii na rozhodnutie polície, že nešlo o trestný čin.povedala hovorkyňa baní Adriana Siváková.Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Trenčíne rozhodlo, že aktivisti nespáchali trestný čin všeobecného ohrozenia. Prípad postúpilo Obvodnému banskému úradu v Prievidzi, ten by ho mal ďalej posudzovať v priestupkovom konaní. TASR to v piatok potvrdil trenčiansky krajský policajný hovorca Pavol Kudlička.Dvanásti aktivisti a aktivistky zo Slovenska, Česka, Fínska, Nemecka a Belgicka vyvesili vlani 28. novembra na ťažobnú vežu uhoľnej spoločnosti transparent s odkazom Skončite dobu uhoľnú.skonštatovala riaditeľka Greenpeace Slovensko Ivana Kohutková.