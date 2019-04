Polícia v Trnave zadržala dvoch mladých opitých vodičov

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Radovan Stoklasa Foto: TASR/Radovan Stoklasa

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Trnava 26. apríla (TASR) – Polícia v Trnave zadržala v noci zo stredy na štvrtok (25. 4.) dvoch vodičov pod vplyvom alkoholu. TASR o tom informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Trnave Martina Kredatusová.Príslušníci pohotovostnej motorizovanej jednotky kontrolovali nadránom 19-ročného vodiča z okresu Humenné, ktorý viedol auto na Vajanského ulici v Trnave. Počas kontroly policajti zistili, že mladý muž vôbec nie je držiteľom vodičského oprávnenia a navyše dychovou skúškou mu namerali pozitívny výsledok.uviedla Kredatusová.Polícia obmedzila mužovi osobnú slobodu a odovzdala na ďalšie riešenie poverenému príslušníkovi okresného dopravného inšpektorátu. Ten Humenčana zadržal, umiestnil do cely policajného zaistenia a v superrýchlom konaní obvinil z prečinu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky.Neskôr kontrolovali policajti 25-ročného vodiča osobného auta jazdiaceho po Nevädzovej ulici v Trnave. Priamo pred policajtmi, ako vchádzal na parkovacie miesto, nezvládol riadenie a narazil do golfu.doplnia hovorkyňa. Vodiča z obce Dojč policajti zadržali, umiestnili do cely a obvinili z prečinu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky.Obom vodičom hrozí odňatie slobody až na jeden rok.