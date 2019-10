Bangladéš plánuje Rohingov presídliť na ostrov ohrozený záplavami

Rohinskí utečenci, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Dháka 20. októbra (TASR) - Bangladéš začne v novembri premiestňovať 100.000 rohinských utečencov na ostrov Thengar Čár ležiaci pri jeho pobreží v Bengálskom zálive, na ktorom však hrozia záplavy. Informoval o tom v nedeľu predstaviteľ miestnej vlády, píšu agentúry Reuters a AFP.Bangladéšska vláda chce presídľovaním Rohingov, ktorí utiekli zo susedného Mjanmarska, odľahčiť situáciu v preplnených táboroch v meste Cox’s Bazar, kde žije viac než milión príslušníkov tohto etnika.Niektoré ľudskoprávne skupiny však vyjadrili obavy z plánov Dháky, pretože ide o odľahlý ostrov vzdialený od pevniny hodinu cesty loďou, na ktorom hrozí vyčíňanie cyklónov. Takisto varovali, že ostrov, ktorý z mora vystúpil len pred zhruba dvoma desaťročiami, by počas každoročného monzúnového obdobia nemusel byť schopný odolávať silným búrkam.Bangladéšsky komisár pre utečencov Mahbub Alam povedal, že ochotu odísť na ostrov Thengar Čár prejavilo už šesť- až sedemtisíc Rohingov a ich počet stále stúpa. Mnohí Rohingovia však proti tomuto opatreniu protestujú, čo môže podľa ľudskoprávnych skupín vyvolať ďalšiu krízu.Z Mjanmarska v roku 2017 ušlo v dôsledku násilností a rozsiahleho porušovania ľudských práv zo strany miestnej armády približne 740.000 Rohingov. Tí sa pridali k 200.000 ľuďom z tohto etnika, ktorí sa už predtým nachádzali v táboroch v Cox's Bazar.Frustrácia bangladéšskej vlády z prítomnosti obrovskej skupiny Rohingov, ktorých posledný plánovaný odsun do Mjanmarska v auguste tohto roka stroskotal, sa prejavuje rôznymi opatreniami, ktoré im sťažujú život. Ide napríklad o blokovanie mobilného internetu na sieťach 3G a 4G, zhabávanie SIM kariet a mobilných telefónov či rozmiestňovanie ostnatého drôtu a strážnych veží okolo táborov, ako aj ich sledovanie kamerami.V posledných týždňoch bolo v Bangladéši bezpečnostnými zložkami zastrelených viac než desať Rohingov obvinených zo zapojenia sa do vraždy miestneho politika.