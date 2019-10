Český prezident opustil nemocnicu, kde bol na rekondičnom pobyte

Český prezident Miloš Zeman. Foto: TASR - Marko Erd Foto: TASR - Marko Erd

Praha 20. októbra (TASR) - Prezident ČR Miloš Zeman v nedeľu opustil Ústrednú vojenskú nemocnicu v Prahe, kde absolvoval takzvaný rekondičný pobyt, a odcestoval na zámok v Lánoch. Informoval o tom v nedeľu spravodajský server Novinky.cz.V stredu má Zeman vystúpiť v Poslaneckej snemovni s prejavom k štátnemu rozpočtu, uviedol na sociálnej sieti Twitter hovorca prezidenta ČR Jiří Ovčáček.Prezidentov pobyt v nemocnici hovorca zdôvodnil aj prípravou na štátny sviatok 28. októbra, keď chce Zeman byť "absolútne fit".Prezident ČR nastúpil do nemocnice vo štvrtok. V televízii Barrandov k svojej hospitalizácii uviedol, že vyhovel želaniu svojho ošetrujúceho lekára, riaditeľa nemocnice Miroslava Zavorala. Ubezpečil, že nejde "Ovčáček počas týždňa spresnil, že prezidenta ČR v nemocnici čakajú rehabilitácie a infúzie, ktoré mu pri septembrovej návšteve nemocnice pomohli.Predchádzajúca prezidentova návšteva z 24. septembra, ktorá bola "pravidelnou prehliadkou", sa pretiahla na osem hodín. Od riaditeľa nemocnice Zavorala sa novinári vtedy dozvedeli, že lekári nenašli "žiadne chorobné stavy" a okrem miernej dehydratácie a únavy je prezident zdravý. Zeman následne uviedol, že dostane infúzie.Zeman dlhodobo pripúšťa, že trpí neuropatiou dolných končatín, horšie počuje a má nízky tlak. O cukrovke, na ktorú ho rovnako sledovali, v minulosti vyhlásil, že mu "odišla", dodali Novinky.cz.Špekulácie o zdraví 75-ročného lídra sa objavujú v posledných rokoch pravidelne v súvislosti s prezidentovou neistou chôdzou. Do popredia záujmu sa Zemanovo zdravie dostalo v roku 2018 pred jeho druhým zvolením do úradu hlavy štátu.