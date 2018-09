Bank of England ponechala hlavnú úrokovú sadzbu nezmenenú

Bank of England Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Londýn 13. septembra (TASR) - Britská centrálna banka ponechala kľúčovú úrokovú sadzbu nezmenenú. Zároveň zlepšila odhad rastu ekonomiky v nasledujúcom štvrťroku, napriek zvyšujúcej sa neistote z brexitu.Bank of England (BoE) oznámila, že hlavnú úrokovú sadzbu ponecháva na úrovni 0,75 %, v súlade s odhadmi ekonómov. Ako banka informovala, všetkých deväť členov menového výboru hlasovalo za ponechanie sadzby na nezmenenej úrovni po tom, ako na predchádzajúcom zasadnutí zvýšila banka sadzbu z úrovne 0,5 %.BoE registruje s blížiacim sa dátumom odchodu Británie z Európskej únie rastúcu neistotu firiem. Pravdepodobnosť, že brexit zasiahne do ich tržieb, stanovili exportéri na zhruba 40 %. Napriek tomu banka zlepšila prognózu vývoja ekonomiky v najbližšom kvartáli. Očakáva, že ekonomika Británie v 3. štvrťroku vzrastie medzikvartálne o 0,5 % z pôvodne očakávanej úrovne 0,4 %. V odhade vychádza najmä z vyšších spotrebiteľských výdavkov.Väčšina ekonómov oslovených agentúrou Reuters nepredpokladá, že BoE zvýši úrokové sadzby skôr ako Británia vystúpi z EÚ. Samotná banka zopakovala, že ďalšie smerovanie menovej politiky do veľkej miery stanovia firmy, finančný trh a domácnosti, konkrétne ich reakcia na odchod Británie z Európskej únie.