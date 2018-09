Nitrianska Diecéza otvorí aj tento rok animátorskú školu

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Nitra 13. septembra (TASR) - Nitrianska diecéza v spolupráci s Kňazským seminárom svätého Gorazda v Nitre a Univerzitou Konštantína Filozofa (UKF) v Nitre otvára na jeseň tohto roku druhý ročník Nitrianskej animátorskej školy (NAŠ). Ide o projekt zameraný na mladých ľudí od 17 rokov, ktorí chcú prehĺbiť svoj duchovný život a zároveň cítia potrebu komunikovať so svojimi rovesníkmi.Animátorská škola pozostáva zo 16 víkendov rozložených do dvoch rokov.vysvetlil koordinátor (NAŠ) Andrej Filin.Ako vysvetlil, absolvent NAŠ sa stane kvalifikovaným spolupracovníkom kňaza a kompetentným realizátorom evanjelizačno-katechetického procesu a prípravy mladých na prijatie sviatosti birmovania a ďalších pastoračných aktivít.povedal Filin. Ako pripomenul, záujemcovia sa môžu do NAŠ prihlásiť do 15. septembra 2018.