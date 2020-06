Bank of England zachránila britskú vládu pred nesolventnosťou, tvrdí guvernér Andrew Bailey

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

22.6.2020 (Webnoviny.sk) - Britská centrálna banka v úvode koronakrízy predišla tomu, aby sa vláda krajiny fakticky stala nesolventnou. Pre televíznu stanicu stanicu Sky News to povedal guvernér Bank of England Andrew Bailey.Určité obdobie to vyzeralo tak, že vláda nebude schopná predať svoje dlhopisy súkromným investorom, uviedol guvernér.Hoci v roku 2009 sa stalo, že britská vláda nemohla nájsť kupcov pre všetky dlhopisy, ktoré investorom predávala, všeobecne sa to považovalo za jednorazovú udalosť.Šéf Bank of England však upozornil, že v marci tohto roka bola porucha na trhoch ešte vážnejšia, čo centrálnu banku Británie donútilo intervenovať vyčlenením 200 mld. libier (GBP) na kvantitatívne uvoľňovanie.Ide o najväčšiu finančnú injekciu v histórii Bank of England. Guvernér britskej centrálnej banky zároveň varoval, že mnohé životaschopné britské firmy recesiu vyvolanú pandémiou ochorenia Covid-19 neprežijú.