Sochu bývalého prezidenta USA Theodora Roosevelta v New Yorku chcú odstrániť, Trump nesúhlasí

Osemdesiat rokov pred múzeom

Kampaň po smrti Floyda

22.6.2020 (Webnoviny.sk) - Spred newyorského múzea by mala zmiznúť bronzová socha bývalého amerického prezidenta Theodora Roosevelta. Dôvodom je pokračujúci odpor voči symbolom rasových predsudkov a imperializmu v Spojených štátoch.Socha sa nachádza pred American Museum of Natural History v New Yorku a znázorňuje Roosevelta na koni sprevádzaného pôvodným Američanom a Afričanom.Súčasný prezident Donald Trump však s plánmi na jej odstránenie nesúhlasí. "Je to smiešne, nerobte to!" vyzval v novom tweete.Socha stojí pred zmieneným múzeom vo štvrti Central Park West od roku 1940. Starosta Bill de Blasio v nedeľu uviedol, že múzeum požiadalo o jej odstránenie pre "explicitné zobrazenie čiernych a pôvodných obyvateľov ako podrobených a rasovo podriadených".Dodal, že toto rozhodnutie podporil a podľa neho je ten "správny čas na odstránenie tejto problematickej sochy".V Spojených štátoch sa od násilnej smrti Afroameričana Georgea Floyda horúčkovito debatuje o vhodnosti určitých sôch a pamätníkov. Terčmi kritiky sú najmä symboly spájané s americkou Konfederáciou, ktorá podporovala otroctvo a imperiálne výdobytky.Kampaň zameraná proti takýmto sochám, ktorá vzišla z hnutia Black Lives Matter (Na životoch čiernych záleží), sa medzičasom už rozšírila aj do mnohých ďalších krajín.Theodore Roosevelt bol prezidentom Spojených štátov dve funkčné obdobia v rokoch 1901 až 1909.