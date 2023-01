Banka Cetelem má riešenie pre každého, kto dlhodobo odkladá svoje plány

30.1.2023 (Webnoviny.sk) -"Pôžička Cetelem poskytne financie klientom, ktoré im pomôžu zlepšiť kvalitu života alebo bývania. Či už pôjde o financovanie modernej kuchyne, zrekonštruovanej kúpeľne, alebo investície do pohodlnejšieho auta" hovorí Andrea Trebuľová, zodpovedná za odbor Marketing a CRM banky.Pôžičku Cetelem môžu klienti využiť na realizáciu svojich projektov od 5 000 EUR do 50 000 EUR, s výhodnou úrokovou sadzbou. Samozrejme bez poplatku za poskytnutie pôžičky, ktorý si banky bežne účtujú. Získať ju môžu klienti online z pohodlia svojho domova. Priamo na stránke banky si zvolia parametre svojej pôžičky a po odoslaní formulára sa dozvedia predbežný výsledok posúdenia žiadosti."V banke Cetelem sme sa rozhodli spríjemniť leto našim klientom a prispieť im na nezabudnuteľné zážitky. Každý klient, ktorý požiada o pôžičku od 16. januára do 16. apríla 2023 sa zapojí do súťaže o Wellness pobyt vo Vysokých Tatrách pre 2 osoby, samozrejme výherca bude mať postarané aj o dopravu, pretože získa tankovaciu kartu. Aby sa aj ďalší klienti našej banky mohli vydať za letným dobrodružstvom, tak v súťaži je ďalších 10 tankovacích poukazov" vysvetľuje Andrea Trebuľová, zodpovedná za odbor Marketing a CRM banky.Informačný servis