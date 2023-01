Ďuriš Nicholsonová prezradila, s kým by mohlo spolupracovať Jablko. Hegerovo meno padlo v spojení so zákernosťou Matoviča

Vie si predstaviť spoluprácu so SaS

30.1.2023 (Webnoviny.sk) - Lucia Ďuriš Nicholsonová si vie predstaviť spoluprácu s Eduardom Hegerom (OĽaNO) a aj so svojou bývalou stranou Sloboda a Solidarita (SaS). Ako povedala v rozhovore pre agentúru SITA, Heger je dobrý a slušný človek, ktorý v premiérskej pozícii trochu precenil svoje schopnosti a podcenil zákernosť Igora Matoviča „Pevne verím, že sa z toho poučil a politicky dospel. Viem si predstaviť, že si s Eduardom Hegerom sadneme a porozprávame sa o možnej spolupráci,“ uviedla europoslankyňa Ďuriš Nicholsonová, ktorá v súčasnosti zbiera podpisy pre svoju novú stranu Jablko. Hnutie Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO) však z prípadnej spolupráce vylučuje, rovnako ako aj Smer- sociálnu demokraciu Kotlebovcov - ĽSNS aj Slovenskú národnú stranu. Ako povedala, nebude spolupracovať „ani so žiadnymi inými pravicovými, ľavicovými alebo abnormálnymi extrémistami“. Určite si však vie predstaviť spoluprácu so SaS, „dokonca aj s Richardom Sulíkom či Braňom Gröhlingom“. Otázkou však podľa nej je, či sa SaS dostane do parlamentu.„Pevne verím, že sa im podarí zastaviť prepad preferencií a začať byť opäť dôveryhodnou stranou s čitateľnou politikou pre voličov,“ skonštatovala.Ďuriš Nicholsonová sa stretla aj s Mikulášom Dzurindom, bavili sa o politickej situácii, o hrozbe návratu Roberta Fica (Smer-SD) a nástupu extrémistov.„O konkrétnej forme našej spolupráce sme nehovorili a nič sme neuzavreli,“ povedala. Na otázku, či rokujú o prípadnej spolupráci aj s menšími stranami, ako sú Občianski demokrati Slovenska (ODS) Dobrá voľba a Umiernení, odpovedala, že rokovali so šéfom ODS Pavlom Mackom a má dohodnuté aj nejaké ďalšie stretnutia, medzi nimi aj s ľuďmi zo spomínaných strán.„V tejto chvíli sme otvorení všetkým možnostiam - ak na rokovaniach s politickými partnermi príde férová ponuka na spájanie, zvážime to. Ak sa ukáže, že naši politickí partneri o spájaní viac rozprávajú, ako konajú, sme pripravení isť aj samostatne,“ povedala Ďuriš Nicholsonová.Zdôraznila, že Jablko je nová, moderná strana, nezaťažená minulosťou a napriek tomu, že ona sama sa pohybuje v politike dlhšie, nemá žiadne korupčné škandály ani iné tiene podozrení. Strana bude podľa nej pozorne zvažovať, s kým sa môže potenciálne spojiť, pretože si chce zachovať čistý štít.Ďuriš Nicholsonová prezradila aj niekoľko mien, ktoré budú súčasťou Jablka. Zo známych politikov je to niekdajší minister práce, sociálnych vecí a rodiny Jozef Mihál , ktorý v minulosti pôsobil rovnako ako Ďuriš Nicholsonová v SaS.„Je to najväčší odborník na reformu dôchodkov a celkovo sociálnych dávok a v týchto dňoch finišuje na programe pre sociálnu oblasť. Na sociálnu oblasť budeme mať aj ďalšie odborníčky - Lýdiu Brichtovú, expertku na sociálne služby, ktoré na Slovensku zlyhávajú, a tiež Bibiálnu Kudziovú, ktorá zastrešuje slovenské opatrovateľky v Rakúsku,“ vymenovala Ďuriš Nicholsonová.Medzi ďalšími menami strany je napríklad Ronald Blaško, šéf AmCham, ktorý sa venuje školstvu. Strana Jablko naďalej rokuje s bývalých štátnym tajomníkom rezortu zahraničia a odídencom z SaS Martinom Klusom. „Martin sa netají tým, že chce ísť do diplomacie, tak zvažuje svoje možnosti,“ doplnila europoslankyňa.Nosnou témou strany Jablko je reforma regiónov. Ako povedala Ďuriš Nicholsonová, 30 rokov sa snažíme z bratislavských ministerstiev riadiť Slovensko a zlyháva to, na východ od Bratislavy sú zanedbané a vyľudnené regióny. Ak sa v nich nenaštartuje život, Slovensko sa naďalej bude prepadávať ekonomicky a jeho najväčšie bohatstvo - ľudský potenciál, bude končiť za hranicami krajiny. Reformu regiónov a zmenu riadenia štátu považuje novovznikajúca strana za matku všetkých reforiem.„Ak naštartujeme regióny, budeme mať aj kvalitnejšie jasle, škôlky, základné a stredné školy, vzdelávanie na odborných školách prepojené s reálnymi potrebami pracovného trhu, ale aj kvalitnejšie a dostupnejšie zdravotníctvo či sociálne služby,“ hovorí Ďuriš Nicholsonová.Jablko chce výrazne cieliť aj na mladých voličov. Ďuriš Nicholsonová verí, že budú slušnou alternatívou k existujúcim stranám a voľbou číslo jeden pre mladých voličov - prvovoličov, ktorí hľadajú modernú stranu nezaťaženú minulosťou. Zároveň chcú dať mladým aj priestor v strane.„Nebudeme mať žiadnu mládežnícku organizáciu, mladí ľudia budú priamo súčasťou štruktúr Jablka a budú mať vplyv na prijímaní rozhodnutí,“ doplnila.Priamo v stanovách budú mať zakotvené, že predseda/predsedníčka môže byť na čele strany Jablko maximálne dve volebné obdobia.„Nepoznám inú stranu, ktorá by to takto mala stanovené, ostatní predsedovia sú v strane zabetónovaní a ku svojim stranám sa správajú ako k vlastným firmám,“ komentovala Ďuriš Nicholsonová.Dodala, že názov Jablko má zosobňovať to, že je svieže, chutné a zdravé, každý ho pozná, je na stole v každej domácnosti, je tu pre všetkých, nerozdeľuje, ale spája.„Je zaujímavé, že tí, ktorí najviac vykrikujú o demokracii, nás išli ukrižovať, keď sme prišli s názvom Jablko. Neporušili sme tým žiadne zákony, iba sme dali najavo, že máme po krk všelijakých politických skratiek, ktoré aj tak neplatia - lebo na Slovensku je sociálny demokrat v skutočnosti ľavicový extrémista, a ten, kto sa nazýva liberál, je intolerantný k akejkoľvek inakosti, ktorá sa jemu nepozdáva a na sociálnych sieťach hejtuje rovnako ako pravicový extrémista,“ uzavrela Ďuriš Nicholsonová.