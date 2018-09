Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Photo Foto: TASR/AP Photo

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

New York 21. septembra (TASR) - Americká banka Wells Fargo plánuje prepustiť vyše 26.000 zamestnancov. Prepúšťanie je súčasťou širšieho plánu redukcie nákladov, ktorý má podporiť ziskovosť banky.Wells Fargo oznámila, že do troch rokov plánuje zredukovať počet svojich zamestnancov o 5 až 10 %. K 30. júnu mala 264.500 zamestnancov, čo znamená, že v prípade zrealizovania 10-percentnej redukcie by o prácu prišlo 26.450 ľudí.Do konca roka 2020 chce Wells Fargo znížiť náklady o 4 miliardy USD (3,40 miliardy eur) a riešením je práve rušenie počtu pracovných miest. Podľa analytikov je tento krok logický, keďže práve náklady na zamestnancov patria k najnákladnejším položkám inštitúcie. Wells Fargo neoznámila, ktorých divízií alebo regiónov sa prepúšťanie najviac dotkne, informovala len, že to bude závisieť od meniacich sa priorít zákazníkov.Banka zároveň uviedla, že v rámci plánu redukcie nákladov a zvýšenia ziskovosti zatvorí do konca roka 2020 celkovo 800 pobočiek. Okrem toho plánuje náklady znížiť aj prostredníctvom predaja vedľajších aktív.