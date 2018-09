SKONČILO SA TO SMRŤOU: Po ochutnávke burčiaka zomrel v nemocnici

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Michal Svítok Foto: TASR - Michal Svítok

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Dulovce 21. septembra (TASR) – Ochutnávka burčiaka v obci Dulovce v okrese Komárno sa skončila tragédiou. Štyria muži sa vo štvrtok večer nadýchali z plynov kvasiacej sa hroznovej šťavy a odpadli v pivnici. Najstarší z nich, 76-ročný majiteľ pivnice, v piatok v nemocnici zomrel.informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Nitre Božena Bruchterová.Tragédia sa začala vo štvrtok večer, kedy išiel 76-ročný muž do svojej pivnice. Prišlo mu nevoľno, na pomoc mu pribehol 68-ročný muž, ktorý bol u neho na návšteve. Chcel ho vytiahnuť z miestnosti, to sa mu však nepodarilo.opísala priebeh nešťastia Bruchterová. Na miesto boli okamžite vyslané záchranárske zložky, ktoré mužov z pivnice vytiahli a previezli do nemocnice.Polícia upozorňuje občanov, aby nepodceňovali silu kvasiaceho moku.upozornila Bruchterová.