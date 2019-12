Bankári navrhujú vytvorenie európskej agentúry na boj s praním peňazí

Ilustračná snímka. Foto: deutschebank.ge Foto: deutschebank.ge

Brusel 3. decembra (TASR) - Riaditelia európskych finančných inštitúcií navrhujú po vlne škandálov v súvislosti s praním špinavých peňazí v bankovom priemysle vytvorenie regionálnej agentúry na predchádzanie takýmto zločinom.Vyzvali Európsku komisiu, výkonnú zložku Európskej únie (EÚ), aby zvážila a predložila návrh na zriadenie spoločnej inštitúcie na boj proti nezákonným finančným tokom, uvádza sa v návrhu dokumentu, do ktorého sa podarilo nahliadnuť niektorým novinárom.Nedostatky súčasného rámca odkryla vlani séria škandálov v Škandinávii a Pobaltí. Niektoré banky boli preto zatvorené a akcie ďalších klesli.Podľa bankárov koordinovaná reakcia ministrov financií by otvorila dvere revízii dohľadu nad systémom, ktorý je náchylný na zneužívanie, pretože je do značnej miery legislatívne upravený na vnútroštátnej úrovni.Švédska SEB sa minulý mesiac tiež priznala, že v jej estónskej pobočke uskutočnili tzv. nerezidenti podozrivé transakcie za desiatky miliárd eur. Pridala sa tak k Danske Bank, Nordea Bank a ING Groep, ktoré odhalili podobné transakcie a odštartovali tak najväčší škandál s praním peňazí v EÚ.No aj keď tieto prípady ukázali, že je potrebná rozsiahla reforma, stále existuje veľa otázok o tom, čo presne je potrebné urobiť, uviedli dva zdroje z rokovaní, ktoré nechceli byť menované, pretože diskusie nie sú verejné. Medzi problematické otázky patrí napríklad presadzovania práva, ktoré sa tradične rieši na vnútroštátnej úrovni.Komisia by malauvádza sa v návrhu.Práve nedostatočná spolupráca medzi príslušnými úradmi v celej Európskej únii (EÚ) bola označené za jednu z hlavných slabých stránok systému, čo využívajú tí, ktorí. Hlavnou otázkou tak je, či centralizovať dohľad nad bankami pod spoločnou agentúrou, aby sa problém dostal pod kontrolu.Holandsko, Francúzsko, Nemecko, Taliansko, Španielsko a Lotyšsko dali minulý mesiac najavo, že preferujú takéto riešenia a spoločne požadovalina európskej úrovni. Podľa nich členské štáty by tiež mali mať aj menšiu voľnosť pri uplatňovaní pravidiel EÚ v oblasti boja proti praniu špinavých peňazí.