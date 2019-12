Trump: Macronove tvrdenia o NATO sú urážlivé

Na archívnej snímke americký prezident Donald Trump. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Londýn 3. decembra (TASR) - Americký prezident Donald Trump kritizoval v utorok v Londýne, kde sa začína summit Severoatlantickej aliancie, tvrdenie francúzskeho prezidenta Emmanuela Macrona, podľa ktorého NATO zažíva "mozgovú smrť". Označil ho za veľmi urážlivé voči zvyšným 28 členským štátom NATO.povedal Trump.poznamenal s tým, že Macron podľa neho niekedy robí veci, ktoré sú pre Francúzsko kontraproduktívne.Trump - ktorý sa má počas utorka v rámci summitu NATO s Macronom stretnúť - je podľa svojich slov prekvapený, že Francúzsko sa, ako to nazval,Macron sa totiž v novembri v rozhovore pre týždenník The Economist posťažoval na nedostatočnú koordináciu medzi Európou a Spojenými štátmi v rámci NATO a na jednostranné agresívne kroky v Sýrii podnikané Tureckom ako kľúčovým členom Aliancie.Trump ďalej oznámil, že nebude zasahovať do predvolebnej kampane v Británii, kde sa 12. decembra uskutočnia predčasné parlamentné voľby. Takisto avizoval, že počas summitu sa stretne s britským premiérom Borisom Johnsonom, píše agentúra AFP.Trump uviedol, že brexit podporuje, a dokonca ho údajne predpovedal, povedal na spoločnej tlačovej konferencii s generálnym tajomníkom NATO Jensom Stoltenbergom, napísal spravodajský portál Sky News.dodal.Lídri krajín NATO si v utorok na recepcii v Buckinghamskom paláci v Londýne pripomenú 70. výročie Aliancie. Zasadnutie Severoatlantickej rady (NAC) je naplánované na stredu.