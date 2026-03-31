Utorok 31.3.2026
Meniny má Benjamín
31. marca 2026
Bankomatová mafia vyčíňa po celom Slovensku, SaS tvrdí, že polícia situáciu nezvláda – VIDEO
Na Slovensku vyčíňa bankomatová mafia a polícia nič nerobí. Uviedol to poslanec Juraj Krúpa (SaS), ktorý na tlačovej ...
31.3.2026 (SITA.sk) - Na Slovensku vyčíňa bankomatová mafia a polícia nič nerobí. Uviedol to poslanec Juraj Krúpa (SaS), ktorý na tlačovej besede pustil video, ako sa polícia snaží zadržať jedného podozrivého z bankomatovej mafie. Krúpa zdôraznil, že jeden konkrétny páchateľ polícii utiekol už dvakrát a stačila mu na to iba jedna kľučka autom.
Policajti podľa slov poslanca poznajú jeho identitu, vedia, kde sa pohyboval, a aj napriek tomu, že na neho boli pripravení, ušiel. Krúpa sa preto pýta, ako chce minister vnútra Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD) pripraviť policajtov na zabránenie prípadnej masívnej vlny migrantov, keď si polícia nedokáže poradiť s bankomatovou mafiou.
„Všeobecne vieme, že nemáme kapacity na to, ak by došli masívne počty migrantov. Všeobecne sa vie, že tomuto sa dá predchádzať len tak, že to budeme zvládať v spolupráci s krajinami EÚ, Frontexom a v spolupráci s krajinami Balkánu či Tureckom,“ doplnil Krúpa. Masívna vlna migrácie zatiaľ neprichádza a poslanec dúfa, že ani nepríde. Ak by však prišla, tak ju podľa neho slovenskí policajti nezastavia.
To, prečo sa SaS venuje téme bankomatových mafií, je podľa Krúpu preto, že sa im ozývajú znepokojení občania. Tí sa necítia bezpečne, keď napríklad vidia niekoho, ako sa v noci pohybuje okolo bankomatu. Majú obavy, že môže dôjsť k nebezpečnej situácii, napríklad k výbuchu. Krúpa upozornil, že takýchto útokov na bankomaty bolo za posledný rok 29.
Za posledný polrok sa incidenty stali v Dolnej Súči, Novoti, Tešedíkove, Vrbovom, Stupave, Chtelnici, Závode, Oravskom Podzámku, Čachticiach, Nitre, Rohožníku, Demänovskej Doline, Malackách, Dolných Salibách a v Košiciach, kde sa útok uskutočnil na sídlisku, a teda v tesnej blízkosti obyvateľov. „V minulosti sme tu už mali takúto bankomatovú mafiu, ktorá tiež takto vyčíňala, ale venovala sa jej NAKA, ktorú minister vnútra rozpustil. NAKA dokázala byť efektívna a zaistiť páchateľov,“ zdôraznil Krúpa s tým, že súčasná situácia je však žalostná a polícia to nezvláda. Podľa poslanca to nezvláda ani ÚBOK, ktorý sa nevie vysporiadať s organizovaným zločinom a korupciou.
Krúpa zdôraznil, že situácia v Policajnom zbore je veľmi zlá. Bude preto žiadať od ministra vnútra a policajnej prezidentky Jany Maškarovej, aby verejnosti predstavili reálny stav polície. „Budem žiadať, aby prišli na brannobezpečnostný výbor a informovali, v akom stave je Policajný zbor a ako sa mienia popasovať s organizovaným zločinom a korupciou,“ dodal Krúpa.
Poslankyňa a exministerka spravodlivosti Mária Kolíková (SaS) položila otázku, koľko bankomatov ešte treba vylúpiť, aby s tým polícia niečo urobila. Pripomenula, že na Slovensku bola polícia, ktorá vedela zakročiť a bola funkčná. Prišla však táto vláda, ktorá podľa nej rozkladá štruktúry štátu. Štát podľa jej slov zlyháva vo svojej základnej funkcii, ktorou je bezpečnosť obyvateľov.
„Polícia nezvláda bankomatové vykrádačky. A vidíme to nielen my, ale aj mafiáni to vidia a vidia to aj organizované zločinecké skupiny, že štát tu na ne nemá. Táto informácia sa šíri rýchlo, tak ako sa šírila informácia o tom, že sa tu oplatí kradnúť. To nie my, ale vláda vyslala tento signál právnou úpravou a rozložením policajných zložiek. S tým treba niečo urobiť,“ uzavrela Kolíková.
Zdroj: SITA.sk - Bankomatová mafia vyčíňa po celom Slovensku, SaS tvrdí, že polícia situáciu nezvláda – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Protest Veľká kultúrna mobilizácia v Bratislave má za cieľ zastaviť ministerku Šimkovičovú, pochod obmedzí aj dopravu – FOTO
Protest Veľká kultúrna mobilizácia v Bratislave má za cieľ zastaviť ministerku Šimkovičovú, pochod obmedzí aj dopravu – FOTO
<< predchádzajúci článok
62 000 eur pre seniorov z celého Slovenska: Nadácia Henkel Slovensko oznámila výsledky ôsmeho ročníka grantovej výzvy
62 000 eur pre seniorov z celého Slovenska: Nadácia Henkel Slovensko oznámila výsledky ôsmeho ročníka grantovej výzvy