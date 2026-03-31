 Utorok 31.3.2026
 Meniny má Benjamín
 24hod.sk    Z domova

31. marca 2026

Protest Veľká kultúrna mobilizácia v Bratislave má za cieľ zastaviť ministerku Šimkovičovú, pochod obmedzí aj dopravu – FOTO


V Bratislava je v utorok Veľká kultúrna mobilizácia, protest sa na Námestí slobody koná od 17:30. Pochod organizuje platforma Otvorená kultúra! a cieľom je zastaviť ministerku kultúry



31.3.2026 (SITA.sk) -

V Bratislava je v utorok Veľká kultúrna mobilizácia, protest sa na Námestí slobody koná od 17:30. Pochod organizuje platforma Otvorená kultúra! a cieľom je zastaviť ministerku kultúry Martinu Šimkovičovú (nom. SNS). Nepôjde o klasický protest s pódiom a príhovormi, ale o protestný pochod mestom a dav sa bude presúvať popri inštitúciách, ktoré sú zodpovedné sa rozvrat kultúrneho sektora.



Ako informovala platforma Otvorená kultúra!, na zhromaždenie zvolávajú ľudí z celého Slovenska a protestný pochod je reakciou na vyostrenú situáciu v rezorte kultúry. „Ničivé zásahy dotýkajúce sa všetkých regiónov sú riadené z Bratislavy. Preto sa proti nim treba ozvať práve tu,“ uviedla Otvorená kultúra!.


Rozhodnutie Rady Fondu na podporu umenia


Organizátori pochodu upozornili, že po 17:30 bude v centre Bratislavy obmedzená doprava. Konkrétna trasa pochodu bude však z bezpečnostných dôvodov zverejnená na začiatku protestu.


Impulzom na protest je podľa slov organizátorov rozhodnutie Rady Fondu na podporu umenia o zrušení dotácií subjektom, ktoré mali s fondom podpísané viacročné zmluvy. „O prostriedky náhle prišli zavedené detské časopisy, hudobné aj divadelné festivaly či kultúrne centrá. Mnohým z nich preto hrozí ekonomický kolaps a zánik,“ dodali organizátori.

Nezmyselná nová inštitúcia


Kultúrna obec na nesystémové či nezákonné kroky Fondu na podporu umenia, ktorý je v správe ministerky kultúry, upozorňuje dlhodobo a varuje tiež pred hroziacim kolapsom inštitúcií, ktoré zriaďuje rezort kultúry.

„Tie sú nielen nútené prepúšťať a škrtiť rozpočty, ale sú aj vytláčané z verejnej diskusie. Zasadnutie Výboru NR SR pre kultúru a médiá, ktoré sa malo ich situácii venovať, svojimi obštrukciami zablokoval jeho predseda, nominant SNS Roman Michelko,“ dodali organizátori protestu s tým, že tisícky ľudí z kultúry sa ocitajú bez práce či na hranici prežitia, kým ministerstvo kultúry zriadilo novú inštitúciu - Správu rezortných zariadení, s rozpočtom 12 miliónov eur a robí nezmyselné investície do autobusov, traktorov, okien či luxusných pracovných ciest.

Apel na koaličných poslancov


Protestom súčasne reagujú aj na škandál v STVR, kde bolo ohlásené hromadné prepúšťanie a medzi prepustenými je pritom aj mnoho kritikov súčasnej vlády a vedenia verejnoprávneho média.  „Ich prepúšťanie verejnosť vníma ako umlčiavanie názorovej opozície,“ zdôraznila Otvorená kultúra!.

Situácia sa ešte viac vyostrila na odovzdávaní cien Radio_Head Awards. „Viacerí ocenení umelci a umelkyne v príhovoroch otvorene kritizovali vedenie rezortu aj STVR. Slovenská televízia ihneď po živom internetovom vysielaní záznam stiahla zo sociálnych sietí a zrušila aj jeho vysielanie v televízii,“ pripomenuli organizátori.

Kríza v kultúre je podľa kultúrnej obce spôsobená viac ako dvojročným pôsobením Martiny Šimkovičovej, ktorú doposiaľ nikto nezastavil. Kultúrna obec ako jediné riešenie vidí okamžité odvolanie vedenia rezortu kultúry, predstaviteľov Rady Fondu na podporu umenia, a tiež vedenia STVR.

„Ďalej požadujeme menovať do funkcií odborníčky a odborníkov, ktorí budú rezort a jeho inštitúcie spravovať demokraticky, zákonne a v komunikácii s kultúrnou obcou. Kompetenciu na tieto kroky majú rôzni činitelia,“ doplnili organizátori protestu. Otvorená kultúra! súčasne apeluje na koaličných poslancov, aby použili svoju moc a Šimkovičovú zastavili.


Zdroj: SITA.sk

