Banková skupina Intesa Sanpaolo sa pripojila k Net-Zero Banking Aliance

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

2.12.2021 (Webnoviny.sk) -Vstup do Bankovej aliancie Net-Zero je plne v súlade so stratégiou udržateľnosti a podpory ekologickej transformácie podnikov, ktorú presadzuje skupina. Intesa Sanpaolo poskytne približne 80 miliárd EUR na financovanie iniciatív v oblasti ekologického a obehového hospodárstva v súlade s národným plánom obnovy a odolnosti (NRRP), zároveň poskytne 6 miliárd EUR na projekty obehového hospodárstva a 2 miliardy EUR na S-úvery, ktoré odmeňujú dosiahnutie špecifických cieľov udržateľnosti zo strany spoločností.Vstup do Bankovej aliancie OSN s cieľom dosiahnuť čisté nulové emisie do roku 2050 nie je samo osebe konečným cieľom, ale je to skôr významný krok na ceste, ktorá zaväzuje Intesu Sanpaola k novým cieľom v boji proti zmene klímy.Net-Zero Banking Alliance (NZBA) pod záštitou OSN združuje banky na celom svete, ktoré sa zaviazali plniť ciele stanovené Parížskou dohodou o zmene klímy. Alianciu zvoláva Finančná iniciatíva Programu OSN pre životné prostredie (UNEP FI), sekcia finančnej inštitúcie Programu OSN pre životné prostredie, ku ktorým sa pripojila Intesa Sanpaolo upísaním svojich zásad zodpovedného bankovníctva (PRB).S viac ako 75 členmi v 35 krajinách a celkovými aktívami vo výške 54 biliónov dolárov predstavuje Banková aliancia Net-Zero viac ako tretinu globálnych bankových aktív. Predstavuje tiež bankový prvok Glasgowskej finančnej aliancie pre čistú nulu, ktorej predsedá Mark Carney, osobitný vyslanec OSN pre opatrenia v oblasti klímy a financie pre COP 26.Informačný servis