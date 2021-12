Poľská vládna strana sa obáva ďalších nepokojov, väzenie pre interrupcie zásadne odmietla

Návrh považujú za extrémny

Za interrupciami cestujú do zahraničia

2.12.2021 (Webnoviny.sk) - Poľská vládna strana odmietla legislatívny návrh, ktorý by interrupcie postavil mimo zákona ako vraždu. Počas stredajšej parlamentnej debaty návrh označila za extrémny a „neprijateľný“, pričom by podľa nej mohol viesť k spoločenským nepokojom.Negatívny postoj Práva a spravodlivosti (PiS) v počiatočnom štádiu naznačuje, že ho s najväčšou pravdepodobnosťou počas štvrtkového hlasovania odmietnu a nikdy sa nestane zákonom. Návrh odmietli mnohé ďalšie politické sily a viaceré ho nazvali hanebným.Súčasný návrh z dielne antiinterrupčnej skupiny Nadácia Pro-Právo na život počíta s trestami odňatia slobody na 5 až 25 rokov, v niektorých prípadoch dokonca až s doživotím, za podstúpenie umelého prerušenia tehotenstva alebo pomoc žene absolvovať tento zákrok.Poslankyňa Anita Czerwinska z PiS uviedla, že jej strana chcela zamietnuť návrh hneď na začiatku, keďže ho považuje za neprijateľný a pravdepodobne by spôsobil nepokoje. „Toto je jednoduchá sabotáž ochrany života, pretože neochraňujete život ohrozovaním žien,“ povedala politička s tým, že navrhovatelia predstavujú extrém.Kritický názor z radov PiS je pozoruhodný, najmä preto, že minulý rok Poľsko sprísnilo interrupčný zákon, čo viedlo k masívnym pouličným protestom. Pred vlaňajším sprísnením zákona mohli ženy v Poľsku podstúpiť interrupciu v prípadoch, ak bolo tehotenstvo výsledkom zločinu, ako napríklad znásilnenia, v prípade ohrozenia života matky alebo vážnych deformácií plodu.Ústavný súd však minulý rok v októbri rozhodol, že umelé prerušenie tehotenstva pre vrodené chyby plodu nie je v súlade s ústavou. Poľky tak cestujú za interrupciami do zahraničia alebo si objednávajú interrupčné tabletky poštou. Aj v čase stredajšej parlamentnej debaty sa konali protesty vo Varšave a ďalších mestách.