Bankový odvod by podľa P. Kažimíra mali poslanci obmedziť na rok 2020

Na snímke guvernér Národnej banky Slovenska. Foto: TASR - Martin Baumann Foto: TASR - Martin Baumann

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 27. novembra (TASR) – Zdvojnásobenie a predĺženie bankového odvodu na neurčito, o ktorom by mal parlament rozhodnúť na aktuálnej schôdzi, by mali poslanci časovo obmedziť iba na rok 2020. Povedal to v stredu po rokovaní vlády guvernér Národnej banky Slovenska (NBS) Peter Kažimír. Minister financií Ladislav Kamenický (Smer-SD) dúfa, že poslanci schvália bankový odvod v takej podobe, ktorá bude akceptovateľná aj pre finančné trhy a Európsku centrálnu banku (ECB).povedal Kažimír. Podľa guvernéra NBS predstavuje súčasné nastavenie bankového odvodu riziko pre komerčné banky, ich ziskovosť do budúcnosti, a tým aj pre ochranu vkladov sporiteľov.Kamenický dostal v stredu list od ECB, podľa ktorého plánovaný bankový odvod môže ohroziť finančnú stabilitu na Slovensku.priblížil minister.Podľa Kamenického dala ECB Slovensku dve základné odporúčania. Po prvé, ministerstvo by malo vypracovať rozsiahlejšiu analýzu bankového odvodu.doplnil Kamenický. "dodal minister.