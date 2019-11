VIDEO: Bugár: Opozícia šíri svojimi výrokmi klamstvá

Viaceré návrhy zákonov, ktoré Národná rada (NR) SR v utorok (26. 11.) presunula na ďalšiu schôdzu, boli už v minulosti viackrát odmietnuté. Ich presunutie nebolo bezprecedentné. Povedal to podpredseda parlamentu a šéf Mosta-Híd Béla Bugár. Skonštatoval, že ani v minulosti nebolo zvykom, že by parlament rokoval aj v období tesne pred voľbami. Opozícia podľa neho šírila svojimi výrokmi klamstvá."Už sme tieto návrhy x-krát prerokovali, x-krát sme ich odmietli z rôznych dôvodov," skonštatoval Bugár. Spomenul napríklad novelu zákona o štátnom občianstve z dielne SaS či novelu zákona o slobodnom prístupe k informáciám z dielne OĽaNO, ktorými sa už parlament v minulosti zaoberal. Nejde preto podľa Bugára o nové návrhy.Predseda Mosta-Híd odmietol, že by v minulosti zasadal parlament aj tesne pred voľbami. Ak sa tak stalo, išlo podľa neho o rozlúčkovú schôdzu, keď sa mohli prijať napríklad aj potrebné uznesenia či prípadný prezidentkou vetovaný návrh. "V jednom prípade je pravda, že sme mali schôdzu tesne pred voľbami," poznamenal a vysvetlil, že šlo o schôdzu v čase, keď padla vláda Ivety Radičovej."Rozhodnutie o tom, že tieto body presunieme, nebolo bezprecedentné, bezprecedentné sú klamstvá opozície, ak toto má byť tá nová zmena, nová politika, ktorá sa zakladá na šírení klamstiev a osočovaní vládnych politikov, tak ďakujem pekne," podotkol.Podpredseda parlamentu Andrej Hrnčiar (Most-Híd) doplnil, že presunutie návrhov bolo v súlade s rokovacím poriadkom, pretože v zmysle rokovacieho poriadku odsúhlasili procedurálne návrhy.O presunutí viac ako polovice návrhov zákonov predložených na aktuálnu 53. schôdzu parlamentu rozhodli poslanci v utorok (26. 11.) hlasovaním v pléne. Ide o poslanecké návrhy, ktoré sú väčšinou v prvom čítaní. Procedurálny návrh predložil predseda Smeru-SD Robert Fico. Odôvodnil ho potrebou rozsiahlejšej diskusie k schvaľovaniu štátneho rozpočtu na budúci rok.Opozícia tvrdí, že boli porušené jej práva na predkladanie návrhov. Avizovala tiež, že už vyzbierala dostatočné množstvo podpisov na iniciovanie mimoriadnej schôdze NR SR, chce, aby boli jej návrhy prerokované.