BANKOVÝ ODVOD SA MÁ OD BUDÚCEHO ROKA ZVÝŠIŤ

Na archívnej snímke predseda strany SMER-SD Robert Fico. Foto: TASR - Pavol Zachar Foto: TASR - Pavol Zachar

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 5. novembra (TASR) - Bankový odvod by mal od budúceho roka vzrásť z 0,2 % na 0,4 % z hodnoty pasív bánk znížených o sumu vlastného imania. V budúcom roku by mal do štátneho rozpočtu priniesť približne 120 - 130 miliónov eur. Avizoval to predseda koaličného Smeru-SD Robert Fico. Zaoberať by sa mala týmto návrhom v stredu vláda. Fico avizoval, že ak sa tak nestane, do parlamentu predložia poslanci vlastný návrh. Podľa Fica musí štát reagovať na rastúcu ziskovosť bánk, ako aj poplatkov.