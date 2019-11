Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Madrid 5. novembra (TASR) - Španielska spoločnosť Telefónica sa v 3. kvartáli prepadla do straty, keďže si vyčlenila viac ako miliardu eur na reštrukturalizáciu. Jej tržby však vzrástli a potvrdila predpoveď na tento rok a tiež to, že sa bude držať aj svojej dividendovej politiky.Telefónica v utorok oznámila, že za tri mesiace do konca septembra zaznamenala čistú stratu 443 miliónov eur, čo predstavuje 10 centov na akciu, zatiaľ čo vlani v rovnakom období mala zisk 1,14 miliardy eur alebo 21 centov na akciu. Tento výsledok odráža najmä náklady na reštrukturalizáciu vo výške 1,40 miliardy eur.Upravený základný zisk bol 806 miliónov eur alebo 14 centov na akciu. Prevádzkový zisk sa v 3. štvrťroku prepadol o 91,2 % na 169 miliónov eur.Tržby v uplynulom štvrťroku vzrástli o 1,7 % na 11,90 miliardy eur z vlaňajších 11,70 miliardy eur a tzv. organické tržby stúpli o 3,4 %.Spoločnosť potvrdila svoju prognózu a dividendu za rok 2019. Naďalej očakáva, že tržby sa zvýšia približne o 2 %.