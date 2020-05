Banksyho nové dielo je poctou pre lekárov a zdravotné sestry, zisk z dražby pôjde britskému zdravotníctvu

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

7.5.2020 (Webnoviny.sk) - V nemocnici v meste Southampton visí nové dielo britského streetartového umelca Banksyho, ktorým si uctil zdravotníckych pracovníkov. Zarámovaný čierno-biely obraz s názvom Game Changer zobrazuje malého chlapca, ktorý sedí na zemi a hrá sa s bábkou superhrdinky s podobou zdravotnej sestry. Batman a Spiderman ležia vedľa odhodení v smetnom koši.Bábka sestričky má vejúci pláštik aj tvárovú masku a na zdravotníckom odeve červený kríž, ktorý je jediným farebným miestom na obraze. Dielo sa nachádza na chodbe Southampton General Hospital v južnom Anglicku. Umelec zanechal pre personál nemocnice aj odkaz.“Vďaka za všetko, čo robíte. Dúfam, že toto (obraz) vám to tu trochu rozveselí, hoci je len čierno-biely," napísal Banksy.Zdravotnícki predstavitelia uviedli, že je to “veľká morálna podpora" pre každého v nemocnici, v ktorej podľahli novému koronavírusu už najmenej dvaja zamestnanci. Dielo pôjde neskôr do dražby a zisk poputuje britskému zdravotníctvu.