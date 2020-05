Online doučovací program aj hudobné streamy. Mimovládky svoje aktivity premiestnili do online priestoru

Online doučovaní program

Online hudobné streamy počas pandémie

Divadelné predstavenia na Youtube

Webinár o meniacej sa klíme

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

7.5.2020 (Webnoviny.sk) - Online dobrovoľnícky doučovací program či online hudobné streamy. Mimovládne organizácie premiestnili svoje aktivity do online priestoru, informuje platforma Hlas občianskych organizácií na svojej webovej stránke.Centrum dobrovoľníctva spustilo dobrovoľnícky doučovací program Spojivko. Jeho cieľom je individuálne doučovanie a monitoring detí, ktoré sú ohrozené sociálnym vylúčením a navštevujú nízkoprahové komunitné centrá Kotvička a Kompas v Banskej Bystrici. Dobrovoľník či dobrovoľníčka sa stretáva s konkrétnym dieťaťom raz týždenne a pomáha mu s prípravou do školy.Základné školy spustili v dôsledku koronavírusu online vyučovanie a deti ohrozené sociálnym vylúčením ostali opäť na okraji.„Aj keď je elektronika už bežnou súčasťou, u rodín žijúcich na hranici chudoby to tak nie je. Preto sme prijali výzvu a spolu s koordinátorkami sme sa rozhodli urobiť doučovací program Spojivko online,“ informuje Centrum dobrovoľníctva.Pre nízkoprahové zariadenie kúpili nový počítač, pomocou ktorého sa deti môžu zúčastniť doučovania na diaľku. V programe je zapojených deväť detí, ktoré sa pravidelne každý týždeň stretávajú s pridelenými dobrovoľníkmi.V súčasnom období pandémie organizuje Záhrada – centrum nezávislej kultúry spolu so zástupcami banskobystrickej klubovej scény dvakrát do týždňa online hudobné streamy. Okrem toho v záhrade pracujú na zveľaďovaní priestoru centra, aby sa návštevníci vrátili po pandémii do vynovených priestorov.Nezisková organizácia Záhrada – Centrum nezávislej kultúry poskytuje priestor pre súčasné a komunitné umenie vo forme divadelných a tanečných predstavení, koncertov, festivalov, výstav či vzdelávania.Do online priestoru presunulo svoje predstavenia aj Divadlo Nomantinels, ktoré je jediným LGBT divadlom na Slovensku. Diváci tak môžu vidieť tri minidrámy – Identikit či drámu Reverenda Domina, ktorá sa odohráva v kláštore. Tvorbu divadla diváci nájdu na Youtube Divadlo Nomantinels sa venuje témam rodu, pohlavia, rodovej rovnosti, potláčania rodových stereotypov a boju proti diskriminácii a násiliu na ženách. Na spomínané témy upozorňuje prostredníctvom kultúry cez divadelné inscenácie, organizuje festivaly či workshopy.Občianske združenie Priatelia Zeme – Cepa organizuje webinár o tom, ako pripraviť mladých ľudí na život v čase meniacej sa klímy. Webinár, ktorý združenie pripravuje pre učiteľov základných a stredných škôl a pre iných pedagogických pracovníkov v okresoch Rimavská Sobota, Rožňava a Prievidza, sa bude venovať informáciám o klíme a známym a neznámym súvislostiam. Informácie o webinári uverejnili Priatelia Zeme na svojej webovej stránke.Hlas občianskych organizácií je neformálnou platformou 51 občianskych iniciatív a mimovládnych neziskových organizácií, ktoré sa chcú aktívne podieľať na zlepšovaní prostredia pre občiansku spoločnosť na Slovensku.