Banky avizujú od novembra zmeny cenníkov a poplatkov

Ilustračná snímka. Foto: Andrej Galica Foto: Andrej Galica

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 22. septembra (TASR) - Od novembra niektoré služby v bankách pravdepodobne zdražejú. Finančné domy opäť avizujú zmeny cenníkov a poplatkov. Ohlásili ich zatiaľ tri banky, a to VÚB, Prima banka a Poštová banka. Vyplýva to z údajov portálu Finančná hitparáda.Kým v minulom roku banky realizovali spolu 39 zmien, teda priemerne dve zmeny sadzobníkov, v tomto roku realizovali banky zmeny zatiaľ 27-krát. Pre porovnanie, v roku 2017 to bolo 33-krát, a v roku 2016 rekordných 83-krát. "konštatuje analytik Finančnej hitparády Martin Švidroň.Zmeny v cenníkoch sú podľa portálu zamerané predovšetkým na poplatky súvisiace s operáciami vykonávanými na pobočkách bánk a hlavne na prácu s hotovosťou.hodnotí Švidroň.Banky na Slovensku sa dlhodobo snažia ovplyvňovať návyky klientov a presmerovať klientov z pobočiek do online a mobilného sveta.vysvetľuje Švidroň. Zmeny týkajúce sa operácií s účtom sa však podľa jeho slov dotknú len klientov, ktorí ich nemajú zahrnuté v balíku služieb k bežnému účtu.myslí si Švidroň.Klienti však majú viacero možností ako na bankových poplatkoch ušetriť. Švidroň odporúča, aby si skontrolovali zloženie balíka služieb k bežnému účtu a porovnali, ktoré zmeny budú mať vplyv na ich peňaženku." odporúča Švidroň.