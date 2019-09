Odvolávanie Pellegriniho bolo podľa politologičky viac o kauzách, Ficovo vystúpenie nebolo nutné

Nastavenie zrkadla koalícii

Smer-SD nemusel vytiahnuť silné zbrane

22.9.2019 (Webnoviny.sk) - Odvolávanie premiéra Petra Pellegriniho bolo v súčasnom rozložení politických síl viac o pritiahnutí pozornosti médií ku kauzám, ktoré od vraždy investigatívneho novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice vyplávali na povrch, a menej o reálnej sile ho odvolať.Myslí si to politologička z Katedry politológie Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach Renáta Dulinová Bzdilová.Ako uviedla pre agentúru SITA, úlohou opozície v demokratických spoločnostiach je nastavovať zrkadlo a na koalíciu dohliadať. „Legislatíva takýto krok umožňuje. Je legálny a úplne legitímny. Budúci rok tu máme parlamentné voľby a o získanie politických bodov sa snaží každá politická strana,“ dodala Dulinová Bzdilová.Na otázku agentúry SITA, ako hodnotí, že do rozpravy k odvolávaniu predsedu vlády, sa neprihlásil nikto zo strán PS/Spolu, KDH, Za ľudí či ĽSNS, odpovedala, že predstavitelia týchto strán zjavne túto tému nepovažovali za dostatočne silnú.„Strany už sústreďujú svoje sily na budúcoročné voľby a hľadajú vlastné témy na zviditeľnenie, aby tak oslovili svoje voličky a voličov,“ objasnila politologička.Dulinová Bzdilová sa taktiež domnieva, že vystúpenie bývalého premiéra Roberta Fica na podporu toho súčasného nebolo nutné. „Za odvolanie Pellegriniho bolo 62 poslancov, proti 66, zdržali sa traja. Aj napriek tomu, že odvolávanie trvalo 11 hodín, predstaviteľom Smeru bolo jasné, že nemusia vytiahnuť silné zbrane a aj tak situáciu ustoja,“ dodala politologička.Parlament v utorok nevyslovil nedôveru premiérovi Petrovi Pellegrinimu, a tým aj jeho kabinetu. Mimoriadna schôdza, na ktorej chcela opozícia odvolať predsedu vlády, sa začala v piatok 13. septembra o 13:00. Rozprava trvala viac ako desať hodín a skončila sa pred polnocou.Opozičným poslancom sa nepáči, ako sa predseda vlády postavil k odvolaniu dnes už bývalej štátnej tajomníčky ministerstva spravodlivosti Moniky Jankovskej za údajnú komunikáciu s Marianom K. Ďalší pokus o odvolanie premiéra by opoziční poslanci mali mať ako posledný bod programu 49. schôdze Národnej rady.