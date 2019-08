Banky by mali zvládnuť tvoriť vyšší kapitálový vankúš ako prikazuje NB

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 7. augusta (TASR) - Banková rada Národnej banky Slovenska (NBS) sa rozhodla už po štvrtýkrát zvýšiť úroveň proticyklického kapitálového vankúša na 2 % s účinnosťou od 1. augusta 2020. Slovenský regulátor sa týmto spôsobom snaží do budúcnosti pokryť aspoň časť nákladov z existujúcich rizík v bankovom i súkromnom sektore. Banky by nemali mať problémy tieto požiadavky splniť, niektoré však možno budú musieť obmedziť vyplácanie dividend.Doteraz bola miera vankúša na úrovni 1,25 %, od augusta tohto roka sa zvýšila na 1,5 % a od augusta budúceho roka to budú dve percentá. Proticyklický kapitálový vankúš slúži na posilnenie finančnej stability a odolnosti bankového sektora. "uviedli analytici NBS vo svojom najnovšom komentári. Vankúš zvyšuje schopnosť bánk absorbovať možné vzniknuté straty tým, že sa vytvára počas priaznivých ekonomických časov.vysvetľujú potrebu zvýšenia proticyklického vankúša analytici NBS.Riziko predstavujú aj nízke úrokové sadzby, ktoré zvyšujú dostupnosť úverov ako aj dopyt domácností a podnikov po nových pôžičkách. NBS však už dlhodobo upozorňuje na nadmerný rast zadlženia na Slovensku. Dopyt ľudí po nehnuteľnostiach poháňa aj ich rast cien a dostupnosť voľných bytov na trhu, ktorá postupne klesá.vysvetľujú analytici NBS.Hoci je ziskovosť slovenského bankového sektora relatívne stabilná, zvyšuje sa podľa analytikov NBS citlivosť finančných domov. "vysvetlili analytici NBS.NBS sa preto snaží využiť priaznivé časy na postupné zvyšovanie miery vankúša pre banky tak, aby sa zvýšila odolnosť sektora a schopnosť absorbovať prípadné straty, ktoré by mohli nastať v prípade nepriaznivého vývoja v budúcnosti.očakávajú analytici NBS. Bankový sektor navyše disponuje dostatočnou úrovňou kapitálu. Finančné domy by tak podľa analytikov nemali mať problém splniť nové požiadavky NBS.dodali analytici.Slovensko pritom nie je jediné, ktoré pristupuje k sprísneniu požiadaviek na vankúš. "dodali analytici s tým, že iba vo Švédsku dosahuje úroveň vankúša 2,5 % rizikovo vážených aktív.