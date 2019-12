Banky tento rok zrušia najviac pracovných miest za štyri roky

Ilustračná snímka. Foto: TASR Štefan Puškáš Foto: TASR Štefan Puškáš

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Washington 29. decembra (TASR) - Rok 2019 bude patriť k menej priaznivým pre bankový sektor. Ako vyplýva z informácií samotných finančných ústavov a odborových organizácií, banky po celom svete zrušia tento rok najviac pracovných miest za posledné štyri roky. Dôvodom je znižovanie nákladov v reakcii na spomaľujúci sa rast ekonomiky a úsilie adaptovať sa na digitálne technológie.Ako uviedol server thegazette.com, v roku 2019 viac než 50 bánk oznámilo plány znižovania počtu pracovných miest, pričom celkovo by sa malo zrušiť 77.780 pozícií. To je najväčší rozsah od roku 2015, keď banky oznámili zrušenie 91.448 miest.Najväčší rozsah prepúšťania oznámili banky v Európe, až 82 % z celkového počtu. Európske banky čelia spomaľujúcej sa ekonomike a okrem toho dodatočnej záťaži v podobe negatívnych úrokových sadzieb.Po započítaní tohto roka sa počet zrušených pracovných miest v bankovom sektore zvýšil za posledných šesť rokov na viac než 425.000. Je však pravdepodobné, že tento počet bude reálne ešte vyšší, pretože mnohé banky rušia pracovné miesta bez toho, aby svoje plány oznámili.K bankám, ktoré oznámili rušenie pracovných miest medzi poslednými, patrí Morgan Stanley. Tá ruší približne 1500 miest, uviedli to informované zdroje. Šéf Morgan Stanley James Gorman uviedol, že prepúšťanie sa dotkne zhruba 2 % z celkovej pracovnej sily.