Na 48-hodinovom plaveckom maratóne v Topoľčanoch padol rekord

Na snímke časomiera počas plaveckého maratónu - 48-hodinovky na plavárni v Topoľčanoch. Organizátori sa snažia prekonať svoj minuloročný slovenský rekord v počte plavcov i počte odplávaných kilometrov. Topoľčany, 28. decembra 2019 Foto: TASR Foto: TASR

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Topoľčany 29. decembra (TASR) – Nový rekord zaznamenali v Topoľčanoch počas 48-hodinového plaveckého maratónu. V bazéne mestskej plavárne sa od piatka od 11:55 do nedele do 11.55 vystriedalo spolu 150 plavcov. Vlaňajší ustanovujúci počet účastníkov prekonali podľa Igora Svítoka zo Slovenskej knihy rekordov o 35 plavcov. Celkovo preplávali 154,05 kilometra.nformoval o tom Svítok TASR. Plávanie v období medzi Vianocami a Silvestrom prilákalo rekreačných plavcov i športovcov zo širokého okolia. Najstarším bol 77-ročný Jozef Nemec z Ludaníc, najmladšími boli sedemroční Šimon Bohat a Matej Slavič.O ďalší rekord na podujatí sa postarala plavkyňa Ingrid Nechalová, ktorá si za 24 hodín plávania v bazéne zapísala 50 prekonaných kilometrov a 250 metrov. Športovkyňa výkon v Topoľčanoch zarátala do prípravy na preplávanie Lamanšského prielivu, na ktoré sa chystá na prelome augusta a septembra 2020.Plavec Róbert Šupa preplával za 15 hodín a 3 minúty 36 kilometrov, čím si výkon z vlaňajška zlepšil o jeden kilometer.uviedol Svítok.Záver 48-hodinovky patril slovenskej reprezentantke v plávaní Andrei Podmaníkovej, ktorá preplávala posledných 2900 metrov akcie. Tesne pred ňou plával topoľčiansky plavecký tréner Vladimír Železník, ktorý vychoval rad kvalitných plavcov. Podujatie už tretí rok pripravil Pirana Sport Club z Topoľčian v spolupráci s mestom, pričom v prvom ročníku sa plávala iba 24-hodinovka.