Frankfurt nad Mohanom 24. septembra (TASR) - Banky v eurozóne, a najmä v Nemecku, hromadia čoraz väčšie sumy peňazí, aby sa vyhli poplatkom zaprebytočnej likvidity v Európskej centrálnej banke (ECB). Uviedla to ECB v pondelok vo svojom bulletine.Výška hotovosti v bankách eurozóny od marca 2016 do konca roka 2017 stúpla o 21 miliárd eur na 77 miliárd eur, pričom nemeckí veritelia sa podieľali približne dvoma tretinami na tomto zvýšení.Po zavedení záporných úrokov z vkladov v roku 2014 účtuje ECB bankám poplatky za zaparkovanie prebytočnej likvidity. A to všetko v nádeji, že prinúti veriteľov požičať viac finančných prostriedkov reálnej ekonomike na podporu hospodárskeho rastu a inflácie.Ale keď začne centrálna banka vyberať poplatky z vkladov, čo znamená, že banky dostanú späť menej peňazí, ako si u nej uložili, majú komerčné finančné ústavy tendencie hromadiť peniaze, testovať limity menovej politiky ECB a vytvárať tak pôdu pre zvýšenie jej úrokov.uviedla ECB. A spresnila, že banky pri kumulácii hotovosti s najväčšou pravdepodobnosťou brzdia "logistické obmedzenia, ako sú skladovacie kapacity, alebo maximálne sumy pokryté poistením". ECB dodala, že keď sa zvýšia úrokové sadzby, možno očakávať, že časť z uložených eurobankoviek sa k nej vráti.