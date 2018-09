Zaplatiť za parkovanie v Prievidzi budú môcť vodiči aj cez mobilnú aplikáciu

Ilustračné foto. Foto: codnes.sk Ilustračné foto. Foto: codnes.sk

Prievidza 24. septembra - Zaplatiť za parkovanie v centrálnej mestskej parkovacej zóne (CMPZ) v Prievidzi budú môcť vodiči po novom aj prostredníctvom mobilnej aplikácie. Novinku, ktorú zaviedla samospráva, schválili prostredníctvom doplnku k všeobecne záväznému nariadeniu (VZN) o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na vymedzenom území mesta Prievidza mestskí poslanci na svojom rokovaní v pondelok.





"Bude to aplikácia ParkDots , ktorú keď si vodiči nainštalujú, budú môcť prostredníctvom nej platiť. Pri použití tejto aplikácie dôjde aj k zlacneniu prvej parkovacej hodiny, ktorá bude vo výške 25 centov, namiesto 30 centov," povedal vedúci právnej kancelárie mesta Róbert Pietrik.Aplikácia bude dostupná pre oba mobilné operačné systémy, vodiči si ju budú môcť nájsť aj na stránke Technických služieb mesta Prievidza. "Tieto moderné metódy využívajú mladí vo veľkom množstve a keď je to finančne výhodnejšie, tak prečo to nezaviesť," zdôvodnil zmenu vedúci právnej kancelárie mesta.Doplnok k VZN rieši i ďalšie pozmeňujúce ustanovenie, a to rozšírenie počtu parkovacích miest. CMPZ v Prievidzi má tak po novom päť zón s 1529 parkovacími miestami.Za prvú hodinu parkovania v CMPZ zaplatia motoristi prostredníctvom mobilnej aplikácie spomínaných 25 centov, za druhú a ďalšie hodiny 70 centov. Vodiči môžu parkovné uhradiť aj cez SMS a prostredníctvom rezidentskej karty a jednorazovej parkovacej karty. "Ceny parkovného sa v zásade nezvyšujú. Práve naopak, pokiaľ je možnosť, dochádza k zníženiu ceny. Tieto finančné prostriedky slúžia hlavne na to, aby sa vrátili naspäť do systému, a to tým, že sa vybudujú nové parkovacie miesta, čím sa zvýši mobilita pre autá," dodal Pietrik.

Linka na aplikáciu https://parkdots.com/