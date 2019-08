Banky v Hongkongu žiadajú ukončenie násilia, veľtrh asi odložia

Nočný pohľad na mesto Hongkong z vyhliadkovej veže Victoria Peak Tower. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Hongkong 22. augusta (TASR) - Nepokoje v Hongkongu, ktoré trvajú vyše dvoch mesiacov, otriasajú tamojšou ekonomikou a začínajú mať nepriaznivý vplyv na finančné inštitúcie. Banky, ktoré v ázijskom a medzinárodnom finančnom centre pôsobia, vyzvali na dodržiavanie zákonov a poriadku. Navyše klenotnícke spoločnosti zvažujú, že svetoznámy klenotnícky veľtrh presunú na neskôr. Nepokoje totiž stále neutíchajú a nezdá sa, že by sa to v nasledujúcich dňoch malo zmeniť.Banky HSBC, Standard Chartered a Bank of East Asia vyzvali v miestnej tlači na zastavenie násilia, obnovenie poriadku a zabezpečenie pozície Hongkongu ako medzinárodného finančného centra. Banky zároveň dodali, že rozpory by sa mali vyriešiť vzájomnou komunikáciou, nie násilím.Nervozita rastie aj na trhu s klenotmi. Zástupcovia najväčších centier pre obchod s diamantmi od Bombaja cez Antverpy až po Ramat Gan vyzvali organizátora svetoznámeho hongkonského klenotníckeho veľtrhu, aby akciu posunul na neskorší termín. Veľtrh každoročne priláka viac než 54.000 návštevníkov.Mal by sa uskutočniť v septembri, hrozí však, že v pôvodnom termíne to bude fiasko. V liste organizátorovi podujatia, ktorým je Informa Markets, zástupcovia centier pre obchod s diamantmi uviedli, že 30 % až 40 % účastníkov veľtrhu žiada jeho odklad na obdobie, keď už bude situácia v Hongkongu pokojnejšia.dodali zástupcovia.Protesty v Hongkongu sa začali 9. júna, pričom dôvodom bol návrh zákona, ktorý by umožnil vydávanie obyvateľov Hongkongu podozrivých zo spáchania trestných činov do pevninskej Číny. Časom sa však rozrástli do najväčších protestov od nástupu súčasného čínskeho prezidenta Si Ťin-pchinga k moci v roku 2012.V najbližších dňoch a týždňoch sa očakávajú ďalšie protivládne demonštrácie, pričom už do dnešných dní si nepokoje vyžiadali vysokú daň na tamojšej ekonomike a cestovnom ruchu. Ekonomika Hongkongu sa dostala na pokraj recesie, prvej za posledné desaťročie, a počet turistov do finančného centra klesá. Napríklad rezervácie leteniek austrálskej spoločnosti Qantas do Hongkongu klesli o 10 % a aerolínie plánujú v nasledujúcich mesiacoch znížiť prepravnú kapacitu o 7 % nasadením menších lietadiel.